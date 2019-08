PS wil Onkelinx als Europees Commissaris

De Franstalige socialisten stellen Laurette Onkelinx voor als kandidaat voor de Europese Commissie. Slecht nieuws voor Didier Reynders, die zijn boontjes daarop te week had gelegd.

In principe moet ons land uiterlijk maandag de naam van de Belgische kandidaat doorgeven aan Ursula von der Leyen, de voorzitster van de Europese Commissie. Maar de vraag is of dat zal lukken. Premier Charles Michel (MR) probeert achter de schermen een consensus te vinden, maar dat loopt niet van een leien dakje.