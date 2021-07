PS wil coronasteun nog niet op de schop: 'De begroting is belangrijk, maar we mogen niemand achterlaten'

Staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) wil de coronasteunmaatregelen na de zomer aanhouden. 'Op de korte termijn is het belangrijk dat we genoeg doen voor de relance en niemand achterlaten.'

Dat zegt de Franstalige socialist dinsdag in 'De ochtend' op Radio 1. 'We hebben een marathon van meer dan een jaar gelopen. Het zou dom zijn te stoppen, nu we vijf meter voor de finish zijn. Iedereen moet uit de crisis zijn, voor we stoppen', zegt Dermine, die benadrukt dat de crisis er bij bepaalde delen van de bevolking zwaar heeft ingehakt.

De boodschap van Dermine komt niet toevallig. Afgelopen weekend onderstreepte staatssecretaris van Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) het belang van begrotingsorthodoxie in de krant De Zondag. 'Ik vrees dat de crisismaatregelen blijven plakken. We moeten daarom duidelijk maken dat ze eind september aflopen.'

De PS wil zich niet vastpinnen op die deadline. Dermine noemt een begroting op orde 'belangrijk voor de socialistische familie', maar hij trekt een parallel met 2008. Om de toenmalige bankencrisis te boven te komen heeft ons land te lang ingezet op besparingen, betoogt hij. 'Terwijl in de Verenigde Staten sterk geïnvesteerd werd en het land sneller uit de crisis raakte.'

In haar interview uitte De Bleeker al bedenkingen bij de visie van Dermine. 'Hij is fan van enkele nieuwe monetaire theorieën, ik niet. Dat is hocus-pocusgedoe. Ik zal dat niet toelaten. De PS weet dat. Ik ga akkoord dat overheidsinvesteringen nodig zijn, maar ik hoop dat zij stilaan ook wakker liggen van de begroting. En anders zal ik ze wakker schudden', vervolgde de staatssecretaris van Open VLD.

Bij haar aantreden tekende de Vivaldi-regering een traject uit waarbij het begrotingstekort tegen 2024 afklokt op 3 procent van het bruto binnenlands product. De Bleeker wil daaraan vasthouden, voor Dermine is dat geen must. 'Er zijn een aantal mogelijkheden. Zo is er nog veel onbekend over het financiële kader van Europa.'

32 miljard euro

Lees Meer Vivaldi spaart relance bis op voor heet najaar

Uit de recentste langetermijnvoorzichten van het Federaal Planbureau blijkt dat het begrotingstekort tegen 2026 toeneemt tot 5,6 procent van het bruto binnenlands product. Dat komt overeen met 32 miljard euro, als de overheid niet ingrijpt.