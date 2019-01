PS wil geen nieuw communautair avontuur

De Franstalige socialisten hebben geen zin om zich na de verkiezingen in mei opnieuw in een institutionele discussie te storten. 'Waarom moeten we altijd achter Bart De Wever aanlopen? De vraagstukken vandaag zijn sociaal en economisch van aard', zei PS-voorzitter Elio Di Rupo maandagochtend op de Franstalige radiozender La Première.