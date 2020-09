PVDA stippelt miljonairsroute uit

Met uitgestippelde fiets- en wandelroutes van 'volkswijk tot superrijk' wil de PVDA de ongelijkheid in ons land aankaarten.

Ronde van de Geelse Vetpot, dikke portemonnee tracé, De sjieke Chicane en Kapitaal tussen Rupel en Kanaal. Het zijn stuk voor stuk namen van fiets- en wandelroutes die de communistische PVDA uitgestippeld heeft in Vlaams-Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Limburg.

De namen van de tochten zijn dan wel speels, de campagne moet een thema aankaarten dat de partij na aan het hart ligt. De communisten willen de ongelijkheid aanklagen die volgens hen door de coronacrisis alleen maar vergroot is en breekt opnieuw een lans voor een miljonairstaks. Uit data van de denktank OESO blijkt dat België in de top 10 van minst ongelijke landen in de geïndustrialiseerde wereld staat.

De routes die lokale PVDA-afdelingen uitstippelden, brengen spotters langs bedrijven, kastelen en landerijen in heel Vlaanderen. 'Als je voor de enorme gesloten hekken van lange oprijlanen staat, is het duidelijk dat ons voorstel voor een coronataks op multimiljonairs heel haalbaar is', klinkt het. 'Het is niet moeilijk om te zien waar het grote geld, het slapende kapitaal zich bevindt.'

De communistische partij hoopt dat de coronarekening niet bij de werkende klasse terechtkomt. 'De multimiljonairs en de traditionele partijen kijken weer naar Jan met de pet.' Daarom bepleit de PVDA een taks op grote vermogens om de coronaput te dempen. De partij stelt een getrapt systeem voor waarin iemand met een vermogen boven 1 miljoen euro 1 procent belasting betaalt. Dat percentage loopt op tot 2 procent op alles boven 2 miljoen en 3 procent op een vermogen boven 3 miljoen.

'Daarvoor heb je een opheffing van het bankgeheim en een vermogenskadaster nodig. Dat is een kwestie van politieke wil, want het is technisch gezien mogelijk het in te voeren', zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens.