Paars-geel op sterven na dood

PS-voorzitter Paul Magnette maakte maandag duidelijk dat hij enkel in een regering stapt die een links en sociaal beleid voert én die tegelijk past voor institutionele hervormingen.

In goed voorbereide interviews op de Vlaamse en de Franstalige televisie opende PS-voorzitter Paul Magnette maandagavond de aanval op de N-VA. Dat preformateurs Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) eerder op de dag met lege handen bij koning Filip stonden, was volgens de Franstalige socialist de schuld van de Vlaams-nationalisten. ‘Er zijn verschillende gesprekken geweest, maar de N-VA wil enkel over institutionele hervormingen spreken en voor ons is dat niet mogelijk’, zei hij.

Een federale paars-gele regering met de N-VA en de PS als drijvende krachten wilde Magnette niet helemaal begraven. Maar hij is toch aardig bezig met het graven van de put. Hij daagde De Wever uit om zelf het initiatief te nemen. ‘Mijnheer De Wever kan een missie vragen aan de koning om een meerderheid te zoeken voor een staatshervorming’, stelde hij.

Geen meerderheid

De PS’ers ergeren er zich aan dat de Vlaams-nationalisten communautaire hervormingen op tafel leggen, terwijl ze daar geen meerderheid voor zullen vinden. Al kan De Wever moeilijk anders, want aan de kiezer heeft hij een rechts sociaal-economisch beleid of een staatshervorming beloofd. Dat eerste kan hij niet krijgen met de PS, die inzet op hogere pensioenen en meer geld voor de gezondheidszorg en dus hogere belastingen. Dus zette De Wever aan de onderhandelingstafel in op institutionele hervormingen.

De N-VA’ers spelen evenwel met slechte kaarten. ‘De N-VA is niet incontournabel’, merkte Magnette fijntjes op. De kaarten liggen zo dat de Vlaams-nationalisten federaal enkel kunnen besturen als ze de PS mee aan boord krijgen. Magnette heeft met een paars-groene regering van liberalen, socialisten, groenen en eventueel aangevuld met de christendemocraten wel een alternatief achter de hand. Een alternatief dat ideologisch bovendien dichter bij hem aansluit, al hebben Open VLD en CD&V daar voorlopig nog weinig zin in.

De Wever wilde dat Magnette eerst paars-groen aftoetste, om zeker te zijn dat de paars-gele onderhandelingen ‘voor echt’ zouden zijn. De burgemeester van Charleroi zag dat niet zitten, want paars-groen is zijn favoriete scenario en hij wilde dat niet verbranden. De ironie is dat Magnette met zijn interview toch op weg lijkt naar paars-groen. In N-VA-kringen is te horen dat hij door die beslissing en met zijn interview paars-geel aan diggelen heeft geslagen.

Strategisch tijd rekken

Toch wil Magnette dat niet met zo veel woorden hebben gezegd. Hij beseft dat er tijd nodig is om de Vlaamse partijen van een paars-groene coalitie te overtuigen. De formatie lang rekken is daarom strategisch de beste optie voor hem. Bij de Franstalige socialisten is te horen dat dit jaar niet te veel moet worden verwacht en dat het kijken is naar de voorzittersverkiezingen bij Open VLD, die in maart plaatsvinden. In het socialistische hoofdkwartier aan de Brusselse Keizerslaan hopen ze dat een liberaal uit de linkervleugel het haalt en de paars-groene sprong aandurft.

Door de impasse zijn alle ogen op koning Filip gericht, die voor de eerste echte test uit zijn carrière staat. Tot verbazing van Bourgeois en Demotte zette hij de preformatieopdracht niet meteen stop. Hij hield hun missie in beraad en startte consultaties met de partijvoorzitters op.