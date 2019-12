Paars-groen kraakt in al zijn voegen

De PS ziet nog altijd een waterkans om - met de vijf zetels van het cdH erbij - een paars-groene formatie op gang te duwen. Het laatste vraagteken is wie de burgeroorlog bij Open VLD wint.

Elke dag lijkt de dag van de waarheid te worden in deze fase van de federale formatie. Vandaag komt informateur Paul Magnette (PS) met zijn langverwachte budgettaire nota.

Dat wordt de ultieme stresstest, luidt het bij de PS. ‘Al weken wordt het budgettaire kader uitgetekend. Het geheel zal dus zeker evenwichtig zijn, maar als iemand er één maatregel uithaalt en daarop focust, kan dat een probleem worden.’

De verwachting is dat het saneringstempo gemilderd wordt door met Europa een deal te sluiten over het buiten de begrotingsnorm houden van zoveel mogelijk investeringen. De gedachte erachter is eenvoudig: de Zweedse coalitie heeft zo’n financiële put achtergelaten dat er niets anders opzit. Het alternatief is dat de beoogde verhoging van de minimumpensioenen met hogere belastingen wordt gefinancierd, en dat ziet Open VLD niet zitten.

Het is maar de vraag of Magnette de tijd krijgt om zijn redenering af te maken en of de budgettaire nota niet binnen de kortste keren op straat ligt. Gisteren lekte alweer een nieuwe versie van zijn informateursnota uit, amper twee dagen nadat de geheime top met de paars-groene partijen gelekt werd. Dat is allesbehalve een teken van vertrouwen en stabiliteit. En dat is toch wat de koning verwacht voor hij maandag iemand een formateursopdracht toevertrouwt.

Euthanasie

Uit de nieuwste nota vallen alweer enkele interessante conclusies te trekken, en dan vooral dat Magnette Open VLD blijft opvrijen op de ethische flank. Zo legt hij de laïciteit van de overheid op tafel en de verplichting voor publieke ziekenhuizen om in te gaan op een vraag om euthanasie. Dat lijkt stilaan een manier om CD&V buiten de deur te houden. Die stuurt via via toch nog signalen uit dat ze niet in de oppositie wil belanden. Maar Open VLD wil CD&V er niet bij. Dan ligt het progressieve ethische verhaal aan diggelen, dat moet doen vergeten dat het roer economisch naar links gaat.

Magnette lijkt zich ook geen zorgen meer te maken over het feit dat paars-groen zonder CD&V maar 76 zetels op 150 heeft. Zaterdag sprak hij nog met cdH-voorzitter Maxime Prévot. Als die vijf zetels levert, is Magnette gedepanneerd.

Het is ver gekomen als de MR Open VLD moet tegenhouden om in paars-groen te springen. Open vld-bronnen

Het laatste vraagteken is dan: wie wint de burgeroorlog in Open VLD? Want daar is de interne discussie stilaan ontaard in een open conflict tussen een paars-groen kamp rond Gwendolyn Rutten en Bart Somers versus een paars-geel kamp rond Alexander De Croo, Egbert Lachaert en Vincent Van Quickenborne.

Op dit moment lijken nog altijd het meeste toppers de kaart van Rutten te trekken. ‘Logisch, de opstelling is al geregeld’, wordt in de partij gefluisterd. ‘Gwendolyn wordt premier, Bart Tommelein partijvoorzitter, Patrick Dewael Kamervoorzitter en Maggie De Block redt haar ministerpost. Voor De Croo rest dan Buitenlandse Zaken.’