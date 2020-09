Paars-groen vs. paars-geel, zoek de zeven verschillen...

Geen meerwaardebelasting en zicht op de Zestien. Dat is hoe Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert het verschil maakt met wat op tafel lag in de paars-gele deal van Bart De Wever en Paul Magnette.

Wat heeft Egbert Lachaert meer binnengehaald dan het 'communisme' dat volgens hem op tafel lag toen Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) een paars-gele deal voorstelden? 'De Zestien. Voor de rest niets', luidt het simpelweg bij de N-VA. Het moet niet herhaald worden, maar Bart De Wever was er deze week bij 'Gert Late Night' op VIER duidelijk over: de liberalen hebben in zijn ogen moeten slikken.

Bij de liberalen zien ze het vanzelfsprekend anders. 'Het nieuwe beleid is gereduceerd van 15 miljard naar 4 miljard, er komt geen vermogenswinstbelasting of effectentaks en er komen wel degelijk arbeidsmarkthervormingen', vat een liberale topman het samen. Bovendien, zo wordt opgemerkt, was het akkoord van De Wever en Magnette 'onbetaalbaar en onhaalbaar'.

Niet waterdicht

Het grote verschil met de paars-gele deal is dat in de 'afspraaknota-startbasis', die Lachaert en sp.a-voorzitter Conner Rousseau op een A4'tje hebben gezet en die de basis vormt van de Vivaldi-onderhandelingen onder leiding van Alexander De Croo (Open VLD) en Paul Magnette (PS), expliciet is gemaakt dat er geen meerwaardebelasting, noch een effectentaks komt. De Wever wilde dat kraantje wel openzetten.

Er is geen sprake meer van een vermogenswinstbelasting, maar waterdicht is de deal niet. In de afsprakennota staat het zinnetje: 'Bijdrage allersterkste schouders, met respect voor ondernemerschap.' Bij zo'n eerlijke fiscaliteit past ook een digitaks op grote bedrijven, die 'unilateraal' wordt ingevoerd als er in 2023 geen internationaal akkoord over is.

Uit een vergelijking van de liberale speerpuntennota, de torpedo die Lachaert en zijn Franstalige collega Georges-Louis Bouchez afvuurden op de 'communistische' nota van De Wever en Magnette, en de 'afspraaknota-startersbasis' die Lachaert heeft aanvaard, blijkt echter niet dat de liberalen zoveel meer hebben binnengehaald.

De liberalen, althans MR-voorzitter Bouchez, houdt wel de trofee omhoog dat de belastingen niet worden verhoogd. Maar ook daar is er nog een achterpoortje. 'Er worden geen nieuwe belastingen ingevoerd, behalve bij de budgettaire discussie', staat in de startersnota.

Deur op slot

Tegelijk hebben de socialisten de deur op slot gedaan voor besparingen in de sociale zekerheid. De 'evenwichtsdotatie', die garandeert dat tekorten in de sociale zekerheid worden bijgepast vanuit de begroting, is onbeperkt in de tijd verlengd. Er wordt niet bespaard op de werkloosheid, noch op de brugpensioenen, staat er zwart op wit.

Dan rijst de vraag hoe de regering-Vivaldi het begrotingstekort jaarlijks met 0,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp) kan terugdringen. Met die budgettaire orthodoxie willen de liberalen ook het verschil maken met paars-geel, dat budgettair de teugels wilde vieren.

De liberalen wilden ook niet dat geraakt zou worden aan de hervormingen van de regering-Michel. Toch wordt de pensioenbonus heringevoerd, een socialistisch paradepaardje dat de Zweedse regering had afgeschaft. De pensioenbonus is een voordeel dat iemand krijgt boven op zijn rustpensioen als hij zijn beroepsactiviteit voortzet na zijn vroegst mogelijke pensioendatum. De arbeidsmarkthervormingen die de liberalen wilden, zijn nog niet verder geraakt dan in de 'werkgroepen'.

Er komt nu toch een 'breed democratisch debat onder leiding van twee vicepremiers' over een institutionele hervorming.

De liberalen hekelden ook dat De Wever alle tijd en energie dreigde te verspelen aan institutionele hervormingen. Er komt nu toch een 'breed democratisch debat onder leiding van twee vicepremiers' over een institutionele hervorming, waarbij in deze legislatuur al werk wordt gemaakt van een regionalisering van de gezondheidszorg.

Het meest in het oog springende verschil met de paars-gele deal is dat Vivaldi de kerncentrales niet langer openhoudt dan 2025, zoals Lachaert altijd heeft bepleit. Als dat de gezinnen en de bedrijven met een hogere factuur opzadelt, zal dat worden 'geneutraliseerd'. Ook dat dreigt nog een zware budgettaire dobber te worden.

Socialisten content

Sowieso kristalhelder is dat de socialisten 'content' zijn. Ze waren al tevreden met de paars-gele deal en zijn het nu ook. Met het optrekken van de minimumpensioenen naar 1.500 euro, het verhogen van de sociale uitkeringen en een groeinorm van 2,5 procent in de gezondheidszorg hebben Magnette en Rousseau hun trofeeën binnengehaald, die ook budgettair het zwaarst wegen.