Paars-groene coalitie is te krap

CD&V doet de kansen op een doorbraak in de paars-groene coalitiegesprekken slinken. De christendemocraten willen niet op de paars-groene trein springen. Ook de MR waarschuwt dat de zes paars-groene partijen met te weinig zijn.

Het weekend wordt cruciaal voor de slaagkansen van een paars-groene regering. Maandag gaat informateur Paul Magnette (PS) langs bij koning Filip. Dan moet duidelijk worden of paars-groene regeringsonderhandelingen met socialisten, liberalen en groenen al dan niet kunnen starten. Het hele weekend vindt daarom nog overleg plaats.

Georges-Louis Bouchez, de nieuwe voorzitter van de Franstalige liberalen van de MR, maakt in een interview met De Tijd duidelijk dat de zes paars-groene partijen alleen niet volstaan om formatiegesprekken op te starten.

Met alleen de zes paars-groene partijen gaan we het de komende vijf jaar niet redden, want er is geen stabiele meerderheid. Georges-Louis Bouchez Voorzitter MR

‘Met alleen de zes paars-groene partijen gaan we het de komende vijf jaar niet redden, want er is geen stabiele meerderheid. Paars-groen beschikt over slechts 76 van de 150 Kamerzetels. Dat is niet genoeg’, zegt hij.

Met één zetel op overschot kan elk parlementslid de regering gijzelen. Bovendien is er in Open VLD veel protest tegen de paars-groene voorkeur van voorzitster Gwendolyn Rutten, waardoor de overige partijen liever enige marge inbouwen. Om meer stabiliteit te garanderen heeft informateur Magnette donderdag nogmaals samengezeten met CD&V en het cdH in hoop dat ze paars-groen depanneren.

Het cdH, dat vijf Kamerzetels heeft, sluit een regeringsdeelname niet uit. CD&V-vicepremier Koen Geens doet dat in de huidige omstandigheden wel. De christendemocraten, die twaalf zetels in de Kamer hebben, vinden het niet kunnen dat ze de voorbije weken op een zijspoor zijn gezet.

Bovendien zijn ze er niet mee opgezet dat de informatienota van Magnette een verdere aanpassing van de euthanasiewetgeving bevat en dat gesprekken over een staatshervorming worden uitgesloten.

De Wever aan zet?

Geens vindt, en dat is kortgesloten met de nieuwe CD&V-voorzitter Joachim Coens, dat de N-VA een kans moet krijgen om een paars-gele regering te vormen. Daarmee speelt Geens in op eerdere verklaringen van N-VA-voorzitter Bart De Wever. Die zei dat hij wil proberen een regering met zijn partij en de PS te vormen. De christendemocraten willen dat De Wever op het veld komt, zodat hij - ongeacht de afloop - nadien niet kan zeggen dat hij geen kans heeft gekregen.

Rutten is wel nog bereid de sprong te wagen en formateur te worden, al is de vraag of ze haar partij meekrijgt.

Hoe levensvatbaar is paars-groen na het veto van Geens? Rutten is wel nog bereid de sprong te wagen en formateur te worden, al is de vraag of ze haar partij meekrijgt. Bij de Franstalige liberalen is te horen dat ze een coalitie zonder CD&V te riskant vinden, omdat paars-groen slechts over een derde van de Vlaamse Kamerzetels beschikt.