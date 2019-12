Paars-groene partijen in geheim bijeen

Het zijn cruciale uren en dagen voor de federale formatie. Zaterdag kwamen de paarsgroene partijen in het geheim bijeen zonder N-VA en CD&V, zo vernam De Tijd.

‘Do or die’. In die fase zit de informatieopdracht van PS-voorzitter Paul Magnette. Slaagt hij erin de Vlaamse liberalen aan boord te hijsen, dan kan hij in principe volgende week al zijn opdracht aan de koning teruggeven. Die kan dan een formateur in het veld te sturen voor een paarsgroene regering met een weliswaar krappe meerderheid. 76 zetels op 150 hebben PS, sp.a, MR, Open VLD en Groen en Ecolo samen. Voeg daar cdH en Défi bij en je komt aan 83. Aan Vlaamse kant vertegenwoordigt zo’n regering dan wel amper 1 op 3 kiezers.

De cruciale vraag blijft of Open VLD overstag gaat.

In het beste scenario voor Magnette gaat CD&V alsnog overstag, maar de Vlaamse christendemocraten geven geen krimp. Zowel op RTL als op VTM Nieuws pleitte CD&V-toponderhandelaar Koen Geens er zondag nog eens heel nadrukkelijk voor om paars-geel alsnog een kans te geven. ‘De Franstaligen moeten beseffen dat de N-VA in Vlaanderen even incontournable is als de PS in Franstalig België’, aldus Geens. Bij CD&V hebben ze nog altijd het gevoel dat de N-VA wil springen, maar ze staan daarin stilaan alleen.

De vraag is of Magnette echt nog op CD&V rekent. De redactie van De Tijd kreeg van bronnen binnen meerdere partijen bevestigd dat de paarsgroene politieke families zaterdag in het geheim bijeenkwamen op uitnodiging van de informateur. N-VA en CD&V werden niet uitgenodigd. De bijeenkomst werd belegd om na te gaan of er genoeg vertrouwen is om door te zetten. Maar er zou ook gesproken zijn over het opstellen van een nota, die dan volgende week aan CD&V en N-VA zou worden voorgelegd. Het afwijzen van die nota, zou een momentum kunnen zijn om te schakelen. Tenzij iemand de meerderheid te krap vindt.

Quid Open VLD?