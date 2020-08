Paars-groene trein nog niet vertrokken...

De paars-groene trein staat weer op het spoor, maar is nog niet vertrokken. CD&V-voorzitter Joachim Coens is vooralsnog niet van plan zijn wagonnetje vast te haken.

In de entourage van koninklijk opdrachthouder Egbert Lachaert (Open VLD) wordt met verbazing gereageerd op de stroom aan berichten dat zijn partij maandag op een interne vergadering zou hebben besloten voor paars-groen te gaan. Daarover zouden de liberalen signalen hebben uitgestuurd naar de socialisten en de groenen, luidt het.

Egbert Lachaert wil eerst uitsluitsel van Bart De Wever of paars-geel dood is.

Lachaert houdt zich echter aan zijn plan. Hij wil eerst nagaan of paars-geel nu echt dood is. Dat is naar verluidt wat PS-voorzitter Paul Magnette hem maandagavond heeft gezegd. De koninklijke opdrachthouder wil daarover eerst uitsluitsel van N-VA-voorzitter Bart De Wever.

Als paars-geel dood en begraven is, kan Lachaert bijna niet anders dan de deur naar paars-groen openen. Dat hij daarvoor een go uit zijn eigen partij heeft, is duidelijk. Maar Lachaert moet erover waken dat de liberalen inhoudelijk hun stempel op paars-groen kunnen drukken.

De vraag is of Lachaert zelf een betere deal kan maken met de socialisten én de groenen.

Te rood

Lachaert verzette zich eind januari nog tegen paars-groen, omdat de nota-Magnette te rood was. Ook de nota-Magnette-De Wever wees hij om dezelfde reden af. De vraag is of Lachaert zelf een betere deal kan maken met de socialisten én de groenen.

Dat wordt een eerste obstakel op de weg van paars-groen. De socialisten zijn niet van plan de lat lager te leggen, zeker niet nu de liberalen vragende partij zijn.

Lachaert kan kritiek van de N-VA over een capitulatie wel counteren, want ook De Wever wilde ver gaan in zijn compromis met Magnette. Er lag een vermogenswinstbelasting op tafel en budgettair stond geen rem op de sociale uitgaven die Magnette voor ogen had en heeft.

Ook de groenen kunnen een lastige klant worden, al was het maar omdat Lachaert eind vorig jaar in zijn verzet tegen paars-groen de oneliner lanceerde dat Ecolo zijn programma ritueel moest verbranden alvorens de liberalen met die partij zaken konden doen.

Groen-kopstuk Kristof Calvo wil er graag bij zijn en pragmatisch handelen, maar dat dreigt de interne spanningen bij Groen weer te doen opborrelen. Groen-voorzitster Meyrem Almaci wil dat de groenen meer een eigen smoel krijgen in plaats van low profile te blijven.

In zijn kot

Het grootste obstakel is dat paars-groen maar goed is voor 75 van de 150 Kamerzetels, waardoor - net als bij de poging van Lachaerts voorgangster Gwendolyn Rutten eind vorig jaar - nog een partij moet worden gevonden om aan een meerderheid te komen. Opnieuw komt CD&V dan in beeld.

Dezelfde echo's zijn ook nu weer te horen bij CD&V. 'Als paars-groen wil vertrekken, dat ze het dan doen.'

Ongetwijfeld wordt de druk weer opgevoerd, maar vooralsnog blijft CD&V-voorzitter Joachim Coens in zijn kot. 'Als paars-groen wil vertrekken, dat ze dat dan doen.' Zo weigerde Coens destijds mee op de paars-groene trein te stappen. Dezelfde echo's zijn ook nu weer te horen bij de CD&V. 'Als paars-groen wil vertrekken, dat ze het dan doen.' Met de steun van het cdH komt de formule aan een meerderheid.

Rutten wilde de vorige keer desnoods vertrekken zonder CD&V, omdat die partij eieren voor haar geld zou kiezen als het ging tussen een regeringsdeelname of een onbetekenende rol naast het Vlaams Belang en de N-VA in de oppositie. Toch is het maar de vraag of ook Lachaert zonder CD&V durft te vertrekken, want dan gaat het om een regering waarin de Vlamingen in een gigantische minderheidspositie zitten.

De Zestien

De kritiek vanop de Vlaamse oppositiebanken dreigt dan verschroeiend te worden, zoals ook de MR zwaar onder vuur lag toen ze als enige Franstalige partij in de regering-Michel was gestapt. Als dan weer het beeld ontstaat dat het de liberalen om de postjes te doen is, wordt het wel heel moeilijk.

Net zoals toen Rutten aan zet kwam, wordt ook nu weer druk gespeculeerd over de Zestien. De liberalen zouden een deal hebben gemaakt. Nadat Lachaert het hachje van MR-voorzitter George-Louis Bouchez heeft gered door hem niet te laten vallen, ligt de weg naar het premierschap voor Alexander De Croo (Open VLD) open, wordt gefluisterd.

In liberale kringen wordt tegengesproken dat een deal bestaat waarbij de Zestien voor Alexander De Croo is.

In liberale kringen wordt tegengesproken dat zo'n deal bestaat. 'Daar is nog niets over gezegd', luidt het. Bouchez heeft er ook veel bij te verliezen, want als De Croo premier wordt, moet de MR zich neerleggen bij een rol als waterdrager voor Open VLD . Terwijl de partij met Sophie Wilmès, die als premier ongemeen populair is in Franstalig België, een belangrijke troef in handen heeft in de electorale strijd met de Parti Socialiste.