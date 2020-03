Paarse deal over premier Wilmès, bal ligt nu weer in kamp De Wever

Premier Sophie Wilmès bracht vandaag een bezoek aan een volgeladen distributieketen van supermarktreus Colruyt om de bevolking te sensibiliseren dat hamsteren niet hoeft. Haar job is de inzet van powerplay tussen de partijen die onderhandelen over een noodregering.

Het politiek topoverleg gaat voort over de vorming van een noodregering die het oprukkende coronavirus moet tackelen. Er lijkt een paarse deal te zijn voor een doorstart met Sophie Wilmès (MR) in de Zestien. Het is afwachten hoe CD&V en N-VA zullen reageren.

'Bij een crisis, in een noodgeval, moeten alle politieke verantwoordelijken de gezondheid van de burgers laten voorgaan op andere overwegingen. De kapitein in volle storm vervangen zou onverantwoord zijn. Gezond verstand en staatsbelang zeggen ons dat niet te doen.' Dat dropte de PS zonder enige context vanavond op zijn officiële Twitter-account.

De tweet van de PS maakt deel uit van de powerplay die aan de gang is rond de federale formatie en wie daarover de leiding moet krijgen. De PS zegt voor het eerst officieel ja aan een noodkabinet, maar niet met N-VA-voorzitter Bart De Wever als baas. Diens naam circuleerde ook, maar blijft bijzonder moeilijk liggen voor de PS, ondanks de opening die is gemaakt voor een onmogelijk geachte deal met de N-VA.

De tweet van de PS geeft de indruk dat er een akkoord is tussen de socialistische en liberale families om Sophie Wilmès in het zadel te houden als premier, een absolute voorwaarde van de MR om een noodregering op gang te trekken. De vier partijen zaten daar zaterdag ook over samen. Maar de N-VA en CD&V zijn daar nog niet in betrokken. De bal ligt nu opnieuw in het kamp van De Wever.

Lockdown

Terwijl West-Europa één na één in lockdown gaat - vandaag was het aan Spanje en Frankrijk - lopen de gesprekken volop over de vorming van een federale regering. De coronacrisis leek de voorbije dagen plots het onmogelijke mogelijk te maken: de PS en de N-VA samen in een regering, ondanks alle eerdere veto's van PS-voorzitter Paul Magnette. Met sp.a-voorzitter Conner Rousseau als go-between leken water en vuur stilaan te verzoenen, omdat het besef is ingedaald dat het ergste van de zwaar onderschatte coronacrisis nog moet komen.

Maar het ging vertragen toen discussie ontstond over de verdeling van de macht. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez vindt dat hij al te veel ministers moet opgeven in het noodkabinet om ook de zestien op te geven. En hij speelt zijn powerplay keihard. Desnoods legt MR maandag een steunpakket voor de door het coronavirus getroffen ondernemingen neer in de Kamer. Dat steunpakket zou al klaarstaan.

Blauwrode deal

De gesprekken gaan volop verder, de landing is nog niet imminent. Het alternatief voor een doorstart van de regering-Wilmès, aangevuld met N-VA en PS, is een tabula rasa met een beperkt (volledig herschikt) noodkabinet en een nieuwe premier. In de discussie speelt ook mee dat de MR met de functies van Europese raadsvoorzitter Charles Michel, Europees commissaris Didier Reynders en Senaatsvoorzitster Sabine Laruelle al erg goed bedeeld zijn, luidt het.

De strijd leidde tot flink haantjesgedrag tussen MR-voorzitter George-Louis Bouchez en PS-chef Paul Magnette. Die lonkte zelf naar een formateursrol voor de vorming van een nieuwe regering, zonder ook de zestien te claimen. Als formateur zou Magnette flink in de kijker kopen als de man die in het landsbelang eindelijk voor een federaal bestuur zorgt. Die gedachte beviel Bouchez allerminst.

Tegelijk was bij N-VA te horen dat ook zij het premierschap niet ongenegen is. 'Als het voor een formule van beperkte periode is, willen we als grootste partij zelf de leiding nemen', klinkt het. Waarmee de naam van De Wever meteen rond gonsde.

Dealmaker

Dat de onderhandelingen in de loop van vrijdag opnieuw stremden, ging dealmaker Conner Rousseau danig op de heupen werken. 'Si rien ne bouge aujourd'hui, il n'y aura rien lundi. Ce serait inacceptable. Gedaan met veto's en ego's. Als iedereen nog maar beetje goede wil toont, kan er vandaag iets gebeuren', klonk het zaterdagochtend op Twitter.

Bart De Wever pleitte via diverse media-optredens vanavond om snel een federale noodregering op de been te brengen. Hij spreekt over een kabinet met beperkte opdracht - de strijd tegen de coronacrisis en de enonomische schade dempen - en beperkt in de tijd - één jaar.

'We gaan wellicht naar een recessie. Ik vind dat er nu een steunpakket van miljarden euro moet komen voor de economie en onze zelfstandigen. De bestuurspartijen moeten daar nu hun focus opleggen en de handen in elkaar slaan. Daarna kunnen we misschien werken om te zien hoe we het land definitief op orde kunnen zetten.' De Wever liet op de VRT verstaan dat hij volgende week al de onderhandelingen wil opstarten.