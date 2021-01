Pak minder onderzoeken naar zwartwerk

De jongste vier jaar is het aantal onderzoeken naar zwartwerk sterk gedaald. Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (sp.a) geeft toe dat er bij de RSZ-inspectie minder personeel is om de onderzoeken uit te voeren.

Wordt er meer of minder zwartwerk ontdekt in ons land? In welke sectoren zijn de meeste inbreuken ontdekt? Ook tijdens het coronajaar 2020 liepen de onderzoeken naar zwartwerk door.

CD&V-Kamerlid Steven Matheï vroeg de federale inspectiecijfers van de afgelopen vier jaar op en kreeg ze van minister Vandenbroucke. Het verzamelen van die gegevens sinds 2017 bleek geen sinecure omdat de Sociale Inspectie intussen is geïntegreerd in de inspectie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Er wordt daarnaast ook nog een nieuwe toepassing ‘Inspectie 2020’ gebruikt. Daardoor waren de cijfers verspreid over drie verschillende bronnen. Maar de RSZ heeft de cijfers toch verzameld en uniform gestructureerd om ze te kunnen vergelijken.

We mogen het aantal controles en inspecteurs niet onbezonnen afbouwen. Zwartwerk benadeelt mensen en ondernemingen die wel eerlijk hun belastingen betalen. Steven Matheï CD&V-Kamerlid

Er blijken de voorbije vier jaar over heel het land opvallend minder onderzoeken naar mogelijk zwartwerk te zijn gevoerd. Als in 2017 nog sprake was van 16.301 onderzoeken naar de naleving van de reglementering tegen zwartwerk, dan zakte dat aantal naar 12.613 in 2018 en 12.581 in 2019. In de tien eerste maanden van vorig jaar (tot en met 8 november) waren er nog maar 9.090 onderzoeken.

Er gebeuren duizenden onderzoeken minder en er blijkt ook veel minder zwartwerk te zijn ontdekt. Als in 2017 nog sprake was van 14.561 onderzoeken die - over alle sectoren heen - inbreuken aan het licht brachten, dan waren dat er in 2019 nog maar 7.023. Dat is een daling met bijna 52 procent. In de tien eerste maanden van vorig jaar ging het nog om 5.279 onderzoeken die inbreuken opleverden, waarvan de meeste (1.517) in de horeca, gevolgd door de bouwsector (960).

Minder inspecteurs

Het valt op dat Vandenbroucke niet wegsteekt dat er gewoonweg minder personeel is voor de onderzoeken naar zwartwerk. ‘Inhoudelijk stellen we een dalende evolutie vast. Als mogelijke verklaring voor deze dalende trend sinds 2018 kan de daling van het aantal voltijdse medewerkers (VTE) in de RSZ-inspectiedienst worden aangehaald.’ Het jaar 2020 is natuurlijk ook bijzonder wegens het coronavirus en de cijfers voor dat jaar zijn nog niet volledig. Maar de minister erkent dat de voorbije jaren het aantal medewerkers bij de RSZ-inspectie is gedaald van 629 medewerkers begin 2017, met de ex-leden van de geïntegreerde Sociale Inspectie erbij gerekend, naar 514 begin vorig jaar.

-52% vaststellingen zwartwerk Als in 2017 nog sprake was van 14.561 onderzoeken die zwartwerk aan het licht brachten, dan waren dat er in 2019 nog maar 7.023. Dat is een daling met bijna 52 procent.

‘Het aantal controles en inspecteurs nam de laatste jaren sterk af. Dat valt deels te verklaren door de afname van het zwartwerk die ook al jaren bezig is, in het bijzonder in de horeca. Toch mogen we het aantal controles en inspecteurs niet onbezonnen afbouwen’, reageert Kamerlid Matheï. ‘Zwartwerk benadeelt mensen en ondernemingen die wel eerlijk hun belastingen betalen. Gerichte controles zijn een wezenlijk onderdeel van een rechtvaardige fiscaliteit.’