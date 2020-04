Pandemie pedaleert op plateau

Meer dan 1.000 doden en meer dan 5.000 patiënten in het ziekenhuis. De strijd tegen het coronavirus is in ons land nog lang niet gestreden.

De Belgische boordtabellen van de coronapandemie blijven best moeilijk te lezen. Het is niet dat het heel erg de slechte kant uitgaat, maar evenmin zijn de statistieken van die aard om een zucht van opluchting te slaken. Dat blijkt uit de dagelijkse update.

Eerst het slechte nieuws. Er zijn opnieuw 183 mensen overleden, waardoor het totale aantal sterfgevallen de symbolische grens van 1.000 bereikt. België is het negende land waar dat gebeurt. Maar een kanttekening is op zijn plaats. In grote delen van de wereld is de epidemie later losgebarsten, waardoor daar nog veel dodelijke slachtoffers zullen bijkomen. In België gaat de pandemie stilaan naar haar piek, wat de vele sterfgevallen verklaart. De meesten van hen raakten weken geleden besmet, nog voor de regering het land in lockdown zette. De trieste conclusie is dat het aantal doden nog altijd om de drie dagen verdubbelt.

Vaste wetten

België lijkt niet te ontsnappen aan de vaste wetten van de coronapandemie. In het Chinese Wuhan, waar het virus uitbrak, en in Italië steeg het aantal besmettingen exponentieel tot de quarantainemaatregelen ingingen, bleven de statistieken daarna nog enkele weken stijgen, om dan af te vlakken en daarna pas op de plaats te maken. Pas nadien begon de lange trend naar beneden. Een cijfer: in Wuhan lijkt de situatie stilaan te normaliseren - met minder dan 10 geregistreerde besmettingen per dag - zeventig dagen na een verregaande lockdown. Italië zit drie weken in lockdown, België dik twee. Het is dus nog niet voorbij.

In Italië zit het virus al enkele dagen min of meer op een plateau. Er komen nog nieuwe gevallen bij en er belanden nog mensen in ziekenhuizen en op intensieve zorg, maar veel variatie zit er niet meer op de cijfers.

Dat beeld geldt stilaan ook voor België. Het aantal nieuwe geregistreerde gevallen stijgt nog het meest, van 1.189 dinsdag naar 1.384 de voorbije 24 uur. Daarbij hoort de kanttekening dat het aantal tests fors toeneemt, tot gemiddeld boven 3.000 per dag. Het percentage coronapositieven tegenover het totale aantal tests stabiliseert op ongeveer 30 procent. Dat kan wijzen op een stabiele circulatie van het virus in de bevolking, stelt Volksgezondheid.

De meeste besmettingen zitten in de leeftijdsgroep tussen 30 en 80 jaar. Kinderen en pubers blijven bijna volledig gespaard, of raken besmet, maar worden niet ziek. Een deel van de bevolking dat besmet raakt, wordt niet echt ziek, terwijl anderen voor hun leven vechten. Wetenschappers tasten daarover nog in het duister.

Ziekenhuizen

De pandemie stagneert vooral in de ziekenhuizen. Het aantal nieuwe opnames (584, +4%), het totale aantal patiënten (5.376, +7,6%) en nieuwe gevallen op intensieve zorg (+ 5%) blijven al enkele dagen op hetzelfde niveau hangen. Dat geeft niet veel ademruimte, maar moet een voorbode zijn van de daling die vrij snel moet beginnen. Met 1.144 bezette bedden op een totaal van 2.393 voor covidpatiënten op intensieve zorg, is de capaciteit voor 52 procent ingenomen.

Die marge is niet zo ruim als ze lijkt. De inschatting van de Belgische anticoronatsaar Steven Van Gucht en zijn team is dat tegen de piek van de pandemie - de kansberekening gaat uit van volgende week - elk bed nodig zal zijn. Want er komen nog veel patiënten aan, omdat ook nog altijd mensen besmet raken, ondanks de lockdown. En het virus heeft ook de neiging soms langer in mensen te sluimeren voor het toeslaat.