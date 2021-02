Pandemiewet komt vroeger dan gepland in parlement

De federale regering wil de pandemiewet vroeger dan voorzien voorleggen aan het parlement. Dat staat in een brief van premier Alexander De Croo (Open VLD) aan Kamervoorzitster Eliane Tillieux.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) werkt al een tijdje aan een ontwerp van pandemiewet. Die moet een sluitend wettelijk kader bieden voor de maatregelen die de regering kan treffen in een pandemie.

De regering werkt al maanden met ministeriële besluiten, maar meerdere grondwetexperten hebben kritiek op die werkwijze. Ook de oppositie in de Kamer vindt het stilaan welletjes met de ministeriële besluiten. Onder meer de fractieleiders van de N-VA en Vlaams Belang, Peter De Roover en Barbara Pas, legden Verlinden vorige week in de plenaire vergadering van de Kamer nog op de rooster. De Roover vroeg de regering de pandemiewet ten laatste op 15 februari in te dienen in de Kamer.

Het meerderheidsparlementslid Kristof Calvo (Groen) stelde voor de tekst al als voorontwerp in de Kamer in te dienen. Dat wil de regering doen, staat in een brief van de premier aan Kamervoorzitster Tillieux (PS). De tekst gaat nog voor het volledige proces in de regering is afgerond en voor het advies van onder meer de Raad van State is gevraagd naar de Kamer.

Minister Verlinden is bereid het voorontwerp toe te lichten in de bevoegde Kamercommissie, klinkt het. 'Dit moet het mogelijk maken om al in de fase van het voorontwerp akte te nemen van de gevoeligheden en suggesties van de Kamer.'