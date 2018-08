Paradise Papers nekken topman Belgische investeringsmaatschappij

De Belgische Maatschappij voor Internationale Investeringen zoekt een nieuwe CEO. De vorige nam ontslag in de nasleep van de Paradise Papers. Een van de kandidaat-opvolgers is Rudy Aernoudt.

Eind vorig jaar lekten bijna 7 miljoen documenten uit bij het Britse advocatenkantoor Appleby. De Tijd ontdekte toen dat zo’n 500 bedrijven en personen een constructie hadden opgezet in een belastingparadijs. Ook de Belgische Maatschappij voor Internationale Investeringen (BMI), die Belgische bedrijven steunt in hun internationale expansie, stond op die lijst.

De BMI had een constructie opgezet op de Britse Maagdeneilanden. En dat is opmerkelijk, omdat de meerderheid van het bedrijf in handen is van de Belgische staat via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM). Het betekent dat de Belgische staat bedrijven onrechtstreeks hielp belastingen te ontwijken. Dat veroorzaakte heel wat verontwaardiging. Onder druk van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) stapte de BMI uit het omstreden project.

Ook de CEO heeft zijn conclusies getrokken. Philippe Hermans heeft het bedrijf verlaten. Volgens insiders heeft zijn vertrek op zijn minst gedeeltelijk te maken met de Paradise Papers. Hermans werkt nu voor SIAT, een familiale plantagegroep. De BMI steunde dat bedrijf in het verleden verschillende keren in zijn internationale expansie.

Shortlist

Intussen zoekt de BMI een nieuwe CEO. Het selectiebureau Egon Zehnder heeft een shortlist afgeleverd. Een van de namen die op de lijst prijkt, is die van Rudy Aernoudt, voormalig kabinetschef van Vlaams minister Fientje Moerman (Open VLD), vernam De Tijd.

Het was Aernoudt die in 2008 aan de basis lag van het ontslag van Moerman. Hij diende een klacht in bij de ombudsman wegens onethische praktijken op het kabinet van de minister. Later stapte hij zelf in de politiek, maar die nieuwe wending in zijn carrière kwam nooit van de grond. Enkele jaren later kreeg hij een topfunctie in Europa als kabinetschef van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC).

Wie de andere kandidaten zijn om CEO van de BMI te worden, is niet bekend. Maar de kandidaat die het haalt, staat naar verluidt een aantrekkelijk loon te wachten van 180.000 euro bruto per jaar.