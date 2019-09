Parket seponeert corruptiedossier tegen Didier Reynders

Het parket van Brussel heeft het dossier tegen MR-vicepremier Didier Reynders geseponeerd. Dat zegt zijn advocaat Didier Matray. Een ex-agent van de Staatsveiligheid had beschuldigingen van corruptie en witwassen geuit tegen Reynders.

'Het motief dat daarbij is gegeven door de procureur luidt ‘bij gebrek aan enig misdrijf’, maar ik weet niet op welke basis het parket tot deze conclusie is gekomen. Maar Didier Reynders heeft altijd de beweringen ontkend van de ex-geheim agent, waarop dit hele dossier was gebaseerd.'