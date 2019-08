Parket sluit met HSBC grootste schikking ooit van 300 miljoen

Het Brusselse parket heeft met HSBC de grootste schikking ondertekend in de Belgische geschiedenis. De bank moet zo’n 300 miljoen euro betalen om haar vervolging af te kopen.

Meer dan 3.000 Belgische klanten van de HSBC Private Bank in het Zwitserse Genève konden jarenlang, tot 2007, miljarden euro’s zwart geld verborgen houden voor onze fiscus. Tot de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) in de zomer van 2010 de bankgegevens van al die Belgen - vooral diamantairs - te pakken kreeg via de Franse fiscus, die ze zelf in handen had gekregen via een ex-medewerker van HSBC.

Het begon allemaal met één klokkenluider, de nu 47-jarige Frans-Italiaanse Hervé Falciani. Al in 2006 begon hij bankgegevens te kopiëren bij het kantoor van HSBC Private Bank in Genève. Toen hij destijds de database van de bank moest reorganiseren, had hij al snel in de gaten dat er sprake was van een grootscheeps systeem om zwart geld te helpen verbergen. Hij kopieerde de bankgegevens van ruim 100.000 cliënten van over de hele wereld, van 1988 tot 2007.

HSBC hielp via zijn filiaal in Genève duizenden Belgen om miljarden euro’s te verbergen voor de fiscus.

Nadat Falciani begin 2009 was aangehouden door het Franse gerecht begonnen de Fransen een onderzoek naar de grootschalige belastingfraude door de klanten van de bank in Genève.

Belgische klanten

Via de Fransen kreeg ook de Belgische fiscus op 7 juli 2010 3.137 gelekte rekeningbestanden van 2.450 Belgen die klant waren bij HSBC in Genève. In oktober 2013 kon De Tijd die gelekte bankgegevens inkijken en raakte bekend hoe die Belgische klanten - vooral diamantairs, maar ook andere rijke Belgen - bij HSBC rekeningen verborgen konden houden door ze op naam te zetten van schermvennootschappen in belastingparadijzen.

In februari 2015 kon De Tijd samen met Le Soir en Knack en het internationaal consortium van onderzoeksjournalisten ICIJ ook onthullen dat in de data van Falciani nog 722 klanten opdoken met links naar ons land, die nog niet op de lijst stonden die onze fiscus had.

Uiteindelijk was sprake van meer dan 3.000 Belgen die ruim 4.600 rekeningen hadden bij HSBC in Genève, goed voor een totaalbedrag van 6,26 miljard dollar.

Schermvullende weergave Klokkenluider Hervé Falciani ©Sebastien Dolidon

Op basis van de gelekte gegevens kon onze Bijzondere Belasting inspectie 829 potentiële dossiers samenstellen, bijvoorbeeld door de dossiers te bundelen van Belgen die tot dezelfde diamantairsfamilie behoorden. In de 464 dossiers die afgesloten zijn, claimde de BBI ruim 492 miljoen euro. Er zijn al veel dossiers geregulariseerd, maar er lopen ook nog processen tegen de fiscus. 313 kleinere dossiers werden afgehandeld door de rest van de belastingadministratie. Die dossiers zijn allemaal afgesloten, met nog eens 15,2 miljoen euro aan verschuldigde belastingen.

Huiszoekingen

Maar terwijl de fiscus zich bezighield met de klanten besloot het Brusselse gerecht zijn pijlen te richten op HSBC. Al in oktober 2013 liet de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise verschillende huiszoekingen uitvoeren bij klanten op zoek naar bewijzen tegen de bank voor feiten van ernstige en georganiseerde fiscale fraude, witwassen, het vormen van een criminele organisatie en onwettige uitoefening als financiële tussenpersoon. De speurders verhoorden onder anderen de juridische topman van het Zwitserse kantoor, die niet anders kon dan verschillende fouten te erkennen.

De Tijd berichtte in juni 2015 dat het Brusselse parket bereid was met HSBC te praten over een minnelijke schikking om de strafzaak af te kopen. In totaal had HSBC op 30 juni dit jaar al een provisie aangelegd van 629 miljoen dollar om alle juridische geschillen te regelen die waren voortgekomen uit Falciani’s lijst. Niet alleen in België en Frankrijk waren dossiers geopend, ook in andere landen, zoals de Verenigde Staten, Argentinië, India en Spanje.

Als de Brusselse raadkamer de schikking bekrachtigt, wordt HSBC niet meer vervolgd voor de correctionele rechtbank.

Nu vernam De Tijd van welingelichte bronnen dat er een akkoord is bereikt voor zo’n 300 miljoen euro. Ook HSBC vermeldde maandag in één zin in zijn 124 bladzijden dikke interim-rapport dat ‘HSBC Private Bank in juni een schikking heeft bereikt om het onderzoek van de Belgische autoriteiten op te lossen’. Als de Brusselse raadkamer die schikking bekrachtigt, wordt HSBC niet meer vervolgd voor de correctionele rechtbank.