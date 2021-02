Parket start onderzoek naar Dries Van Langenhove

Het parket onderzoekt of parlementslid Dries van Langenhove het verbod op niet-essentiële reizen heeft doorbroken door afgelopen weekend in Parijs deel te nemen aan een extreem-rechtse betoging.

250 euro

Over de mogelijke straf kon ze niet communiceren: 'Daarvoor is het te vroeg', zegt Vercarre. Normaal gezien staat er op het overtreden van de maatregel voor niet-essentiële reizen een boete van 250 euro. 'Als ik klacht neerleg wegens serieuze doodsbedreigingen of wegens geweldpleging, dan worden die door het parket geseponeerd, maar als ik perfect volgens de regels naar Frankrijk ga om het recht op vrije meningsuiting te verdedigen, dan schiet het parket wél meteen in actie', reageerde Van Langenhove zondagavond op Twitter.

Het parket van Oost-Vlaanderen vroeg in januari nog de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van Dries van Langenhove in het onderzoek naar het extreem-rechtse Schild & Vrienden. Hij is in dat dossier in verdenking gesteld voor inbreuken op de racisme-, negationisme- en wapenwet.