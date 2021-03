Parlement geeft groen licht voor subsidies gascentrales

Met de subsidies hoopt de regering de bouw van gascentrales, die tegen 2025 de kerncentrales moeten vervangen, te stimuleren. Dat windmolens donderdag nog uit de wind gezet werden ten voordele van kernenergie, onderstreept voor minister Tinne Van der Straeten de dwingende nood.

De regeringspartijen hebben donderdagavond de wet goedgekeurd die moet garanderen dat er voldoende vervangcapaciteit is als tegen 2025 de Belgische kerncentrales sluiten.

Tijdens de plenaire zitting in de Kamer keurden ze het CRM-subsidiemechanisme goed, dat ertoe moet bijdragen dat voldoende nieuwe productiecapaciteit gebouwd wordt, vooral in de vorm van nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrales.

Voor minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) is de goedkeuring een belangrijke stap om de bevoorradingszekerheid na 2025 te garanderen. Naast de gascentrales wordt in tweede instantie ook naar opslag en vraagsturing gekeken.

Van der Straeten heeft altijd benadrukt dat het CRM-mechanisme nodig is om te bereiken dat het licht blijft branden. Vijf van de zeven Belgische kerncentrales gaan hoe dan ook dicht, dus zal er sowieso vervangcapaciteit moeten komen. Voor de minister staat de nood van de CRM dus los van de vraag of er alsnog twee kerncentrales langer zouden open blijven. De regering wil daarover pas in november een definitieve beslissing nemen, nadat de subsidies voor nieuwe capaciteit zijn toegewezen.

Wachten op Europa

Het stilleggen van windmolens terwijl het waait, dat is de wereld op zijn kop Tinne Van der Straeten Minister van Energie

Nu de wetgeving is goedgekeurd, resten nog een paar belangrijke hordes vooraleer in oktober de eerste schijf met subsidies in een veiling kan worden toegekend. In een reeks Koninklijke Besluiten moet Van der Straeten nog een reeks parameters vastleggen en vooral het volume bepalen van de nieuwe capaciteit die nodig is. De komende weken moet die oefening rond geraken.

Daarnaast is het nog wachten op de Europese Commissie die moet oordelen of het subsidiemechanisme geen illegale staatssteun is. De hoop is dat de Commissie voor de zomer het licht op groen zet, zodat er op tijd zekerheid is voor de investeerders die mee willen dingen naar de subsidies.

Windmolens stilgelegd

Dat de Belgische stroommarkt nood heeft aan extra flexibele capaciteit, werd donderdag volgens Van der Straeten nog maar eens bewezen. Door overcapaciteit doken de elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkt twaalf uur lang onder nul.

De felle wind zorgde voor een nieuw record aan windenergie terwijl ook alle zeven de Belgische kerncentrales volop draaiden. Daardoor dreigde er meer aanbod op de markt te komen dan de stroomgebruikers verwerkt kregen.

Een deel van het offshorewindpark Seamade moest op de middag zelfs even uit de wind gedraaid worden, om te vermijden dat het geld moest bijsteken om te blijven draaien. De overcapaciteit op de markt werd ondertussen in de hand gewerkt doordat de interconnectiecapaciteit met de buurlanden niet naar behoren functioneerde. De goedkope overschotten konden zo moeilijk wegvloeien naar het buitenland.