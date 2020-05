Parlement geeft mijnwerkers pensioengift van 190 miljoen euro

De Kamer stemt donderdag over een wetsvoorstel waardoor meer dan 7.000 voormalige mijnwerkers gemiddeld 25.000 euro extra pensioen krijgen. 'Dit is ongezien', zegt Open VLD-fractieleider Egbert Lachaert.

In het parlement kregen de mijnwerkers, bijna allemaal Limburgers, meer gehoor. De sp.a, CD&V, Groen en de PVDA stellen in een wetsvoorstel, dat vorige week groen licht kreeg in de commissie Sociale Zaken en donderdag in de plenaire vergadering allicht wordt goedgekeurd, voor om hun pensioenberekening aan te passen. Ongeveer 7.150 mijnwerkers krijgen daardoor meer pensioen. Gemiddeld hebben ze nu een maandelijks brutopensioen van 2.018 euro en daar komt gemiddeld 202 euro bij. Die verhoging kost de overheid jaarlijks zo'n 20 miljoen euro.