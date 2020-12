Parlement houdt vast aan volksjury voor terreurproces

De Kamer heeft het N-VA-voorstel afgewezen om het proces over de terreuraanslagen van 22 maart 2016 niet voor een volksjury te houden. 'Als ik federaal procureur Frédéric Van Leeuw volg, moet je er in het ergste geval rekening mee houden dat men niet komt tot een berechting van de verdachten', aldus N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover.

Federaal procureur Frédéric Van Leeuw waarschuwt al langer dat het proces over de aanslagen van vier jaar geleden zowel organisatorisch als emotioneel een loodzware procedure wordt, als dat voor het hof van assisen met een volksjury moet gebeuren.

'Sommige processen hebben zo'n grote omvang dat een volksjury dat niet aankan', zei hij maandag nog eens in 'Terzake'. 'Alle beelden zullen daar worden getoond. Ik ben toen ter plaatse gegaan en ik ben er nog steeds niet goed van, al heb ik al 20 jaar ervaring. Voor een niet-opgeleide jury is dat echt niet makkelijk', zei hij over de emotionele belasting van een volksjury.

Huzarenstuk

Ook organisatorisch wordt het een huzarenstukje. Omdat het om zo'n mega-event gaat, is al beslist het proces te laten doorgaan in het voormalige hoofdkwartier van de NAVO in Evere. De 12 juryleden en 24 vervangers moeten zich negen maanden tot een jaar vrijmaken om het proces te volgen en beoordelen.

Al lijken de feiten van de terreuraanslag gekend, toch zijn er honderden slachtoffers en wellicht meer dan 30.000 schuldvragen die moeten worden beantwoord. Ter vergelijking: het proces-Dutroux heeft met zes slachtoffers en vier beschuldigden vier maanden geduurd. De jury kreeg toen 243 schuldvragen. Voor de ogen van de juryleden zal ook telkens de film van de aanslagen worden afgerold, want assisen is een mondelinge procedure.

Daarom zijn experts zoals Van Leeuw al langer vragende partij om zulke megaprocessen niet voor een volksjury, maar voor een professionele jury te laten plaatsvinden. De N-VA had daar oor naar en diende met de steun van Open VLD in de commissie voor de Herziening van de Grondwet een voorstel in om voor terreurprocessen niet te werken met een volksjury.

De uitleg is dat het te laat is om de spelregels nu nog te veranderen, maar allicht wilden de meerderheidspartijen ook geen heibel.

Daar was een tweederdemeerderheid voor nodig, maar nog voor de stemming dinsdag was al duidelijk dat een grondwetswijziging die een terreurproces zonder volksjury mogelijk moet maken niet zou worden goedgekeurd. Open VLD trok zich terug en ook CD&V liet een gelijkaardig amendement vallen. De uitleg was dat het te laat is om de spelregels nu nog te veranderen, maar allicht wilden de meerderheidspartijen ook geen heibel.

Aan Franstalige zijde is er nooit veel animo voor een terreurproces zonder volksjury geweest. De Franstalige partijen houden vast aan de traditie van assisen. Vandaar ook dat de N-VA niet zoals gewezen minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heel assisen op de schop wilde, maar voorstelde om in terreurzaken met een professionele jury te werken. Maar ook dat bleek een brug te ver voor de Franstaligen. In de regeringsonderhandelingen was het ook nooit uitgeklaard.

Weggestemd

De meerderheidspartijen kozen ervoor de verdeeldheid niet op de spits te drijven in een stemming in de Kamer. In de commissie voor de Herziening van de Grondwet werd het voorstel van de N-VA met twaalf tegen vijf stemmen (van de N-VA en het Vlaams Belang) weggestemd.

Procureur Van Leeuw waarschuwde maanden geleden al voor het gevaar dat het terreurproces technisch niet kan verlopen zoals het hoort, en dat je niet tot een uitspraak komt. Peter De Roover Kamerfractieleider N-VA

In het parlementaire debat werd gegoocheld met grote principes. De terreuraanslagen hebben zo'n grote maatschappelijke impact gehad dat het maar normaal is dat een volksjury zich erover kan buigen en dat het volk de schuldvraag kan beantwoorden. Maar het risico bestaat dat het hele terreurproces in de soep draait, wat nog erger zou zijn.