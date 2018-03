Parlement krijgt toch inzage in verslag Voedselagentschap

Het parlement boog zich maandagochtend over gesjoemel met vervaldata bij het vleesbedrijf Veviba . Maar de commissie kwam vleugellam aan de start, omdat de Kamerleden geen inzage hadden gekregen in een cruciaal verslag van het FAVV, dat duidelijkheid verschaft over hoe het Federaal Voedselagentschap reageerde toen de fraude aan het licht kwam.

Minister zwijgt

‘Ik wil er niet politieke verantwoordelijk voor zijn dat de fraudeurs wapens in handen krijgen om vervolging te ontlopen’, zei Ducarme, verwijzend naar de aanvankelijke weigering van het Luikse parket-generaal om het verslag van het voedselagentschap over te maken.

Het FAVV was maandag, in tegenstelling tot wat was aangekondigd, afwezig in commissie. 'Het FAVV is niet aanwezig om te vermijden dat het elementen van het verslag, dat door het parket is tegengehouden, onthult', gaf Ducarme aan.