Parlement ondervraagt De Clerck over Proximus

Het parlement organiseert komende woensdag een hoorzitting over de toekomst van Proximus met bestuursvoorzitter Stefaan De Clerck. Zijn pleidooi om het loonpakket van volgende CEO aan te passen, valt voorlopig op een koude steen.

In De Standaard bevestigde De Clerck deze ochtend dat de raad van bestuur van Proximus een aantrekkelijker loonpakket klaar heeft liggen voor de mogelijke opvolger van Leroy, in de vorm van een langetermijnbonus. Die bestaat nu al voor de leden van het directiecomité, maar niet voor de CEO.

We gaan ons echt niet meer bezighouden met dat loonpakket. Regeringsbron

Dat is het gevolg van een beslissing van de voormalige voogdijminister Jean-Pascal Labille (PS). De bedoeling is de betrokkene zo te motiveren zich voor een lange termijn te engageren. 'We nemen dat punt op met het remuneratiecomité (dat onder andere over de verloning beslist, red.) en ik zal het ook aan de politiek voorleggen', zei De Clerck.

Lopende zaken

Hoewel de aanduiding van een nieuwe CEO sinds een wetswijziging van minister Alexander De Croo (Open VLD) de bevoegdheid van het remuneratiecomité is geworden, heeft de overheid nog een vinger in de pap. Als aandeelhouder kan de staat het nieuwe loonpakket verwerpen.

In de feiten is dus een akkoord in de regering nodig, maar gezien ons land al negen maanden geleid wordt door een minderheidsregering in lopende zaken en omdat het dossier gevoelig ligt, is dat politiek lastig. 'Eigenlijk kunnen we dit in lopende zaken beslissen omdat het een kwestie van hoogdringendheid is, maar door de uitzonderlijke situatie is het beter dat ook het parlement geconsulteerd wordt', zegt een regeringsbron.

Een andere hoge bron zegt resoluut: 'We gaan ons daar echt niet meer mee bezighouden.'

'Non'

In het parlement moeten de voorstanders van een aanpassing van het loonpakket alvast niet rekenen op de steun van de linkse oppositie. 'Wij gaan dit niet steunen', zegt Ahmed Laaouej van de PS. 'Niet in het parlement en ook niet in een volgende regering. Leroy heeft zelf aangegeven dat haar vertrek niet om geld draait. En voor het huidige loonpakket zijn er heus wel bekwame bestuurders te vinden. De regering in lopende zaken kan dit trouwens niet beslissen. Dit gaat over een keuze met een jarenlange impact.'