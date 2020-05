Parlement versnelt met groene salariswagens

Het federale parlement trekt de vergroening van de salariswagens naar zich toe. Een onuitgegeven ‘coalitie’ van CD&V, Open VLD en Groen heeft een deal bereikt over het uitdoven van het gunstregime voor auto’s op fossiele brandstoffen vanaf 2025.

Ze probeert een meerderheid te verzamelen. De N-VA haakt af.

‘We hebben een compromis gesloten om het fiscaal gunstregime voor de salariswagens alleen nog toe te kennen aan 100 procent emissievrije wagens’, klonk het dinsdagavond bij de drie partijen.

Concreet gaat het om elke auto die vanaf 2025 ingeschreven wordt. Voor auto’s die tussen 2023 en 2025 in gebruik genomen worden, blijft het huidige fiscale regime tot 2029 van kracht. ‘Het voorstel wordt volgende week toegelicht in de Kamer’, zegt Dieter Van Besien van Groen.

Socialisten

Dat partijen als Groen en Open VLD het eens worden over een gevoelig onderwerp als salariswagens, is verrassend. De verwachting is dat ook de socialisten aan boord komen. Kamerlid Joris Vandenbroucke laat weten dat de sp.a principieel voor het emissievrij maken van salariswagens is.

In zijn informateursnota van vorig najaar zette ook de PS-voorzitter Paul Magnette de kwestie op de agenda. De Franstalige liberalen zijn een onzekere factor. Maar in principe volstaat een Vivaldi-coalitie van groenen, socialisten, christendemocraten en Open VLD om aan 76 zetels te raken.

Op de steun van de N-VA hoeven de initiatiefnemers niet te rekenen. De partij gaat zich onthouden, kondigt Kamerlid Wouter Raskin aan. ‘Vanwege de ongelukkige timing. De coronacrisis stelt ons voor de zwaarste economische uitdaging sinds de jaren 30 van de vorige eeuw. We vinden dit niet het moment om zo radicaal in te grijpen in de fiscaliteit van bedrijfswagens. Dit dreigt de bedrijven op extra kosten te jagen. Bovendien maken de wagens deel uit van de verloning van veel mensen, voor wie de komende jaren al moeilijk genoeg worden.’

‘Bovendien weten we niet wat de impact van corona zal zijn op de ontwikkeling van elektrische auto’s en de investeringen in laadinfrastructuur.’

Bocht

De onthouding van de N-VA klinkt als een bocht. Vijf maanden geleden zette Vlaams minister van Klimaat Zuhal Demir (N-VA) haar federale collega Marie Christine Marghem (MR) via een brief nog aan tot een versneld initiatief over de salariswagens. Zonder vergroening van het wagenpark haalt Vlaanderen zijn klimaatdoelstellingen niet.

De N-VA ontkent dat ze haar Vlaamse ambities opbergt. ‘Helemaal niet. Wij blijven voorstander van een vergroening van het wagenpark, maar wel doordacht en gra- dueel. Het voorstel is arbitrair: alleen volledig elektrische wagens behouden de fiscaal gunstige behandeling, andere lage-emissiewagens - zoals hybrides en auto’s op gas - niet.’