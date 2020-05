Parlement verzet zich tegen miljoenenfactuur voor gascentrales

Minister van Energie Marie-Christine Marghem botst op verzet over haar steunmechanisme voor gascentrales. Een parlementair front eist garanties dat de factuur niet ontspoort, bijvoorbeeld met een subsidieplafond.

Zowel de oppositie als de coalitiepartners nemen er geen genoegen mee dat minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) niet kan zeggen hoeveel het steunmechanisme voor de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales zal kosten. Er wordt gevreesd voor een nieuw scenario zoals dat met de ontspoorde subsidies voor zonnepanelen. Een breed parlementair front heeft daarom de energieregulator CREG gevraagd tegen eind mei de impact te becijferen op de energiefactuur van gezinnen en bedrijven.

Als tegen 2025 de Belgische kerncentrales sluiten, is volgens de netbeheerder Elia 3,9 gigawatt aan nieuwe productiecapaciteit nodig. Marghem rekent daarvoor op het capaciteitsmechanisme (CRM), een subsidiesysteem om investeerders aan te trekken, voornamelijk voor de bouw van nieuwe gascentrales.

Als de minister steun wil, dan zal ze een meerderheid moeten kunnen overtuigen, te beginnen bij de partijen van haar eigen coalitie. Vincent Van Quickenborne Kamerlid Open VLD

De CREG heeft eerder al aangegeven dat de subsidies jaarlijks tot 940 miljoen euro kunnen kosten, een bedrag dat Marghem betwist. Volgens haar is het te vroeg om uitspraken te doen over de omvang van de steun, die volgend jaar in een veiling wordt toegewezen. Het parlement heeft nu aan de CREG gevraagd de zaak eerst uit te klaren, zeker nadat de CREG duidelijk had aangegeven dat ze vreest dat de kosten de pan uit rijzen.

Financiering blijft vraagteken

Hoe de financiering moet verlopen, is een vraagteken. Toen Marghem begin dit jaar haar dossier aan de Europese Commissie bezorgde ter goedkeuring, liet ze het financieringsvraagstuk open. Een regering in lopende zaken was volgens haar niet bevoegd om die cruciale knoop door te hakken. De Commissie nam geen genoegen met die uitleg en wil dat er duidelijkheid is over de financiering voor ze zich uitspreekt of het Belgische steunmechanisme voldoet aan de strenge regels voor staatssteun.

Zoals het er nu voor staat, is er geen limiet en dreigt de kostprijs te ontsporen. Bert Wollants N-VA-Kamerlid

In de Kamercommissie probeerde Marghem woensdag een doorbraak te forceren. Haar partijgenoot Michel De Maegd diende een resolutie in met de vraag het steunmechanisme te financieren via een toeslag op de Elia-nettarieven. Net zoals dat het geval is voor de bijdrage voor offshore windenergie zouden gezinnen en bedrijven de subsidies voor gascentrales dan als extra kosten doorgerekend krijgen in hun elektriciteitsfactuur.

Die piste zette kwaad bloed bij de andere partijen. ‘De MR stelt voor de kosten helemaal af te wentelen op de elektriciteitsfactuur van gezinnen en bedrijven’, zegt Tinne Van der Straeten (Groen). ‘Zoiets doe je niet. We moeten een manier vinden om de kosten onder controle te houden.’ Volgens N-VA-parlementslid Bert Wollants is in de financieringsplannen van de Franstalige liberalen ‘the sky the limit’. ‘In het parlement is er animo om de financiering te herbekijken, want zoals het er nu voor staat, is er geen limiet en dreigt de kostprijs te ontsporen.’

Vraag naar subsidieplafond

Verschillende parlementsleden volgden de lijn van de CREG, die in de commissie pleitte om vooraf een kostenlimiet vast te leggen. Zo’n subsidieplafond stond eind vorig jaar al in een advies van de CREG, maar Marghem en de administratie legden die suggestie naast zich neer. Ze oordelen dat met zo’n limiet de stroombevoorrading niet gegarandeerd kan worden.