Parlement wil concessie Grote Moskee stopzetten

De onderzoekscommissie in de Kamer naar de aanslagen van 22 maart beveelt aan om de concessie van de Grote Moskee in Brussel stop te zetten. De salafo-wahabitische stroming die in de moskee wordt beleden, bevat kiemen die een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van gewelddadig radicalisme, stellen de parlementsleden vast.