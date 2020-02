Parti Socialiste gelooft niet meer in Geens

Dat Koen Geens geen aanstalten maakt de Vivaldi-coalitie op muziek te zetten leidt tot frustratie en ergernis bij de Parti Socialiste en de groenen. Verkiezingen worden onvermijdelijk, klinkt het steeds luider.

Koninklijk opdrachthouder Koen Geens (CD&V) had maandag nog maar net de poorten van het paleis achter zich gelaten of hij liet al weten dat hij voortwerkt aan zijn poging de N-VA en de PS samen te brengen. 'Het spreekt vanzelf dat ik ernaar streef de partijen met het zwaarste gewicht in dit land ertoe te bewegen samen verantwoordelijkheid te nemen.'

Bij de Parti Socialiste en Ecolo/Groen leidde het tot ergernis, want de verhoopte koerswending naar Vivaldi blijft uit. Dat Geens als een duiveltje uit een doosje werd aangesteld door het paleis, in plaats van N-VA-voorzitter Bart De Wever, deed in linkse kringen de hoop opleven dat een Vivaldi-coalitie met de socialisten, liberalen, groenen en christendemocraten op muziek wordt gezet.

Maar die signalen kwamen niet. Integendeel. Geens heeft ingezet op de piste de N-VA en de PS samen te brengen. Hij ziet het als zijn missie paars-geel mogelijk te maken. Daar heeft hij ook zijn eigen partij van overtuigd. De CD&V-top was eerst not amused dat hij na een-tweetje met Vincent Houssiau - zijn gewezen kabinetschef en nu de rechterhand van koning Filip - aan zet kwam, maar Geens heeft zijn partijgenoten verzekerd dat het de beste manier is om te zien of paars-geel nog een kans maakt. 'Maandag heeft hij op het partijbureau in omfloerste termen te kennen gegeven dat hij het nog ziet zitten', zegt een CD&V'er.

Vandaar dat Geens een week verlengingen speelt, ook al had CD&V al laten weten dat zijn opdracht heel kort wordt gehouden.

Geen toenadering

De verlenging van Geens' opdracht zal volgens de Parti Socialiste evenwel tot niets leiden. De voorbije week heeft Geens tevergeefs geprobeerd vanuit het centrum - kwatongen beweren dat het gaat om 'mossel noch vis'-voorstellen - de PS en de N-VA dichter bij elkaar te brengen. De methode is anders dan in de vorige ronde, toen de PS en de N-VA bezig waren met geven en nemen, maar de uitkomst is volgens de PS dezelfde: er is geen millimeter toenadering.

Dat die piste wordt voortbewandeld, wordt afgedaan als nutteloos, net als toen de informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) een weekje verlenging kregen. Maar de koning moest wel iemand in het veld houden, aangezien hij deze week in New York is voor de VN-Veiligheidsraad, die door België wordt voorgezeten. En hij heeft weinig alternatieven achter de hand, want na meermaals te zijn afgewezen is de kans klein dat De Wever nog aan zet wil komen.

De N-VA en CD&V geloven niet dat Vivaldi nog kan worden gereanimeerd.

Niet alleen de PS, ook de groenen krijgen het steeds meer op hun heupen dat geen poging wordt gedaan Vivaldi leven in te blazen. In een weekendinterview met L'Echo wees Ecolo-voorman Jean-Marc Nollet erop dat in het parlement wordt gewerkt met paars-groene meerderheden. 'Laat ons verder onderzoeken wat wel werkt', klinkt het hardop. Zeker de groenen zien er het bewijs in dat Vivaldi niet dood is maar werkt.

Toch geloven de N-VA en CD&V niet dat Vivaldi nog kan worden gereanimeerd, zeker niet als Egbert Lachaert, kandidaat-voorzitter van Open VLD, het straks - zoals ze verwachten - haalt. De prijs van de liberalen wordt dan zo hoog dat Magnette zijn eigen informateursnota moet verloochenen. Zelfs sp.a-voorzitter Conner Rousseau is een koele minnaar van Vivaldi, want de Vlaamse socialisten zijn daar mathematisch niet voor nodig en moeten dan een liberale agenda slikken. Het maakt dat ook Magnette niet meer echt gelooft in Vivaldi.

Verkiezingen

V-Day Koning Filip houdt koninklijk opdrachthouder Koen Geens (CD&V) een week langer aan zet, maar de kans is klein dat de PS en de N-VA alsnog kunnen worden samengebracht. Het wordt stilaan D-Day, of beter gezegd: V-Day: Vivaldi of verkiezingen. Ofwel wordt de bocht gemaakt naar een Vivaldi-coalitie, ofwel worden nieuwe verkiezingen onvermijdelijk.

'Nadat Magnette heeft gegokt en verloren, moet hij toch eens beslissen wat hij wil', klinkt het bij CD&V. 'Vivaldi is mislukt en daar moet hij zich overzetten.' De PS-voorzitter voert volgens de christendemocraten niet alleen een strijd met de N-VA, hij vecht ook een robbertje met de MR van Bouchez uit. De frontale aanval van Magnette op de taxshift wordt langs Vlaamse zijde gezien als een Franstalig onderonsje tussen de PS en de MR. 'Ze moeten bij de PS uitmaken welke oorlog ze willen voeren', klinkt het bij CD&V. 'Je kan niet tegen elk scenario zijn dat je geen 100 procent uitkomt, want dan kom je nergens.'