Partijen oneens over rol en toekomst Senaat

Vandaag leggen de deelstaatsenatoren de eed af. Maar over de zin of onzin van die vergadering zijn de meningen verdeeld, net zoals over de toekomst ervan.

Toen de Senaat in 2014 bij de zesde staatshervorming hervormd werd, was dat volgens velen een fundamentele reorganisatie, volgens anderen vooral een slag in het water. De Senaat verloor toen zijn wetgevende bevoegdheden. Alleen voor grondwetsherzieningen en bijzonderemeerderheidswetten behield de Senaat zijn rol van weleer.

Zo werd de Hoge Vergadering gereduceerd tot een adviserend overlegorgaan tussen de deelstaten dat een keer per maand samenkomt. Ook in de postjes werd gesnoeid: het aantal zetels ging van 71 naar 60 en alleen de tien gecoöpteerde senatoren worden nog vergoed. Zij ontvangen een halve parlementaire wedde.

Maar voor de N-VA en Groen is het duidelijk: afschaffen die handel. Het is een van de weinige standpunten die de Vlaams-nationalisten en de groenen delen. Hoewel die laatsten minder uitgesproken zijn over die wens, zien beide partijen geen meerwaarde in de instelling.

Nog vraagteken bij open vld Zo goed als alle partijen hebben hun gecoöpteerde senatoren aangeduid. Het gaat om Bert Anciaux (sp.a), Sabine de Bethune (CD&V), Mark Demesmaeker (N-VA), Bob De Brabandere (Vlaams Belang) en Fourat Ben Chikha (Groen). Alleen bij Open VLD is de keuze nog een vraagteken. Bij de liberalen zouden er naar verluidt tot twintig kandidaten zijn, onder wie voormalig Vlaams Parlementslid Rik Daems, voormalig Kamerlid Nele Lijnen en Jimmy Koppen, een medewerker van de studiedienst. De beslissing over de liberale senator zou normaal vorige maandag op het partijbureau genomen zijn, maar werd doorkruist door de nota van de Vlaamse formatie. Maandag volgt de formele beslissing.

Aan pogingen tot herwaardering nochtans geen gebrek. Bert Anciaux, die ook deze legislatuur weer gecoöpteerd senator voor de sp.a zal zijn, gelooft stellig in het nut van de informatieverslagen. Dat zijn rapporten met aanbevelingen over onderwerpen die de bevoegdheidsverdeling overschrijden. Bijvoorbeelden over mobiliteit, luchtverontreiniging en hormoonverstoorders.

Maar of die effectief invloed hebben gehad op het wetgevend proces valt sterk te betwijfelen. Karl Vanlouwe (N-VA): ‘Die rapporten leverden dubbel werk van wat al was gerealiseerd in de andere parlementen. Geen wonder dat ze verticaal werden geklasseerd.’ De andere partijen verwijten de N-VA dan weer een boycot van alles wat afkomstig is uit de Senaat. Op die manier zou de partij zelf de geldverspilling in stand houden.

Het is kiezen tussen euthanasie of een natuurlijke dood voor de Senaat. Karl Vanlouwe Ex-N-VA-fractieleider in de Senaat

De wetgevende bevoegdheden die de Senaat wel nog heeft, stonden op een laag pitje. De Senaat stemde mee bij de grondwetswijzigingen over de verlengde voorlopige aanhouding en de openbaarheid van vonnissen en arresten. Verder verklaarde hij zo’n 40 grondwetsartikelen voor herziening vatbaar in de aanloop naar 26 mei, maar de regering hield het op een veel kortere lijst. Opmerkelijk: de afschaffing van de gecoöpteerde senatoren werd daardoor van tafel geveegd.

Benjamin Dalle, tot voor kort gecoöpteerd senator voor CD&V, geeft toe dat de rol van de Senaat beperkt blijft bij gebrek aan een nieuwe staatshervorming. Dalle duwde daarom een reglementswijziging door, die in de Senaat een kenniscentrum voor institutionele aangelegenheden opricht.