Partijen schrappen honderden betaalde postjes na schandalen

Bij de Waalse intercommunale Publifin kregen politici zitpenningen voor vergaderingen waarop ze niet eens aanwezig waren. Later bleek dat er ook in Vlaanderen intercommunales zoals Publipart waren die eigenlijk een lege doos zijn, maar waar politici wel riante vergoedingen opstreken.

Nog later barstte in Brussel het Samusocial-schandaal uit, waarbij politici een deel van het geld dat voor Brusselse daklozen bedoeld was opstreken.

Honderden mandaten geschrapt

Uit de mandatenlijst die vanmorgen in het Staatsblad is verschenen, blijkt dat de schandalen hun effect niet hebben gemist. Er werden vorig jaar honderden betaalde mandaten geschrapt. Vooral in Walloniƫ is dat het geval.