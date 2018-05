Partijvoorzitters vragen voorkeursbehandeling in Kamer te schrappen

De Vlaamse partijvoorzitters in de Kamer vragen de gunstregel af te schaffen die bepaalt dat ze geen loon verliezen bij afwezigheid, wat voor andere parlementsleden wél geldt.

Kamerleden die minder dan tachtig procent van de stemmingen in het parlement bijwonen, verliezen tien procent van hun loon . Alleen: dat geldt niet voor Bart De Wever (N-VA), Wouter Beke (CD&V), Meyrem Almaci (Groen), Elio Di Rupo (PS) en Olivier Chastel (MR).

Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) bevestigde dat in een brief aan parlementslid Hendrik Vuye, melden Het Nieuwsblad, De Standaard, de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg dinsdag.

Open-VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten en sp.a-voorzitter John Crombez hebben de voorbije jaren afstand gedaan van hun zetel in het parlement .

De Wever, Beke en Almaci vragen dinsdag om de uitzonderingsregel af te schaffen . 'Behoudens buitenlandse opdrachten of overmacht ben ik donderdag in de Kamer', zegt De Wever. 'die regel mag worden afgevoerd.'

Beke zegt dat hij 87 procent van de stemmingen aanwezig is, de uitzondering nooit vroeg en geen voorkeursbehandeling wil.

Ook Almaci zegt dat 'de uitzondering niet nodig is. Wie volksvertegenwoordiger is, is volksvertegenwoordiger', zegt ze.