Paul Magnette: 'N-VA is een gevaarlijke partij'

PS-voorzitter Paul Magnette heeft in zijn eerste media-optreden sinds het einde van zijn informateursopdracht de deur naar de N-VA nog eens keihard dicht geslagen.

'De N-VA is een gevaarlijke partij. Ze willen het einde van België. Ze zijn gevaarlijk voor de sociale zekerheid. Ze negeren Brussel in hun confederalisme. De PS zal dit niet laten gebeuren.'

Paul Magnette vervelt na vijf weken informateur opnieuw tot PS-voorzitter. In een interview op tv-zender RTBF kwam er allerminst een uitgestoken hand naar N-VA. Het maakt nog eens duidelijk dat een regering met paarsgele constellatie, PS en N-VA in één coalitie, science fiction is. Al weigerde hij expliciet te zeggen dat de PS en N-VA nooit samen in een federale regering willen zitten. 'Ik ga niet meedoen aan een spelletje provocatie. Dan kunnen de N-VA en voorzitter Bart De Wever in hun favoriete slachtofferrol kruipen en ons ervan beschuldigen hen te hebben buiten gezet. Terwijl hij zichzelf buitenspel zet met zijn confederalisme', luidt het.

Roodgroene pap

De N-VA liet zich deze week evenmin onbetuigd richting de PS. De Wever stelde dat Magnette de smaak van de roodgroene pap sterk in zijn mond had en er stevige Vlaamse tandpasta nodig zou zijn om die er weer uit te wassen. 'Maar zolang je links kan besturen en de facturen naar iemand anders kan sturen, is het gemakkelijk. En in Vlaanderen moet je dan gaan uitleggen aan je kiezer – die vrij rechts heeft gestemd – dat je zijn gewenst beleid niet kan leveren omdat je miljarden aan belastingen moet heffen om passieve kiezers te onderhouden in het zuiden van het land', klonk het nog.

De N-VA neigt telkens naar populisme, ook om te jagen op extreemrechts en de kiezers van Vlaams Belang. Waarmee ze overigens falen. Want telkens N-VA het doet, spreiden ze het bedje voor een verkiezingszege van Vlaams Belang. Paul Magnette PS-voorzitter

'Typisch provocatief populisme, als de argumenten op zijn', repliceerde Magnette. 'Die strategie past de N-VA ook toe om te jagen op extreemrechts en de kiezers van Vlaams Belang. Waarmee ze overigens falen. Want telkens N-VA het doet, spreiden ze het bedje voor een verkiezingszege van Vlaams Belang. De N-VA viel overigens niet alleen de PS aan, maar ook Open VLD en CD&V. De Wever valt alles en iedereen aan om maar van tafel te kunnen.'

Nog volgens Magnette was het nooit de bedoeling van De Wever een rol als informateur te krijgen. Zelfs al solliciteerde de N-VA-voorzitter er openlijk naar. 'Hij heeft alles gedaan om maar geen informateur te worden. De Wever is niet in staat te kiezen, te beslissen en te verenigen. Hij durft niet toegeven dat hij geen regeringsdeelname wil omdat hij geïsoleerd staat en geen voldoende rechts beleid zal kunnen voeren.'

Eén zetel

Magnette geeft toe dat hij zijn informateursrol verder oprekte dan eigenlijk de bedoeling was. Hij duwde door om een paarsgroene coalitie op de been te brengen, maar die bleek met één zetel te krap. Of hij dan een fout maakte door CD&V niet meer uit te nodigen bij de paarsgroene gesprekken. 'De CD&V is altijd uitgenodigd geweest, behalve op één van vijf vergaderingen. Maar toen zeiden ze zelf dat er geen mandaat was om te komen. En ze wilden niet samen komen met zusterpartij cdH.'

De PS-voorzitter hoopt alvast dat zijn opvolgers Georges-Louis Bouchez (MR) en Joachim Coens (CD&V) verder gaan op zijn elan. 'Er is met mij vooruitgang geboekt op flink wat thema's. Er is bijvoorbeeld een consensus rond een minimumpensioen van 1.500 euro voor iedereen. Zeker met de blauwe en groene families waren er heel wat raakpunten. Maar uiteindelijk waren er ook heel wat partijen die versteend zijn door de blik op de verkiezingen in 2024, en niet durven bewegen.'

Magnette stelt een aantal hervormingen van de Zweedse coalitie te willen terugdraaien.