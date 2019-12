Paul Magnette op bezoek bij Bart De Wever

De Wever was zaterdag op bezoek in het Christmas House van radiozender Joe FM in Antwerpen toen hij de vraag kreeg of hij de hand reikt aan paars-groen. 'Misschien wordt er vanavond nog iets beslist', antwoordde de N-VA-voorzitter. 'Ik krijg nog bezoek', aldus De Wever. 'Niet van de kerstman, maar uit het zuiden.'