Paul Magnette zet deur op een kier voor N-VA

De nieuwjaarsspeech van Magnette voor de PS-achterban is door de hele Wetstraat met argusogen gevolgd. Dat kwam omdat N-VA-voorzitter Bart De Wever in zijn eigen nieuwjaarsspeech afgelopen weekend liet verstaan dat het optrekken van de laagste pensioenen een prioriteit is. Dat werd gezien als een opening. De vraag was of Magnette de handschoen zou oppakken of die genadeloos in het gezicht van De Wever zou slaan.