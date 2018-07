Peeters clasht met regeringspartners over Vlaams jobplan

De federale minister van Werk verkiest het jobplan van zijn Vlaamse N-VA-collega Philippe Muyters boven de federale voorstellen van coalitiepartner Open VLD en zijn eigen partij CD&V.

Federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) steunt het jobplan - 12 voorstellen om de arbeidsmarkt een boost te geven - dat de Vlaamse regering heeft ingediend in het kader van het arbeidsmarktdeal die premier Charles Michel met de deelstaten wil sluiten. Dat meldt De Morgen maandag.

Peeters wil echter niet weten van de voorstellen van zijn federale collega's van Open Vld en CD&V, onder meer de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. In het Radio 1-programma De Ochtend wijst hij erop dat de werklozen dan bij het OCMW terechtkomen 'en dan kunnen we hen niet meer activeren'.

Het Vlaams jobplan bevat een aantal voorstellen om de federale belastingen op een aantal Vlaamse premies af te schaffen: de premie voor werklozen en leefloners die een opleiding volgen of de Vlaamse transitiepremie voor startende zelfstandigen.

Andere maatregelen zijn: wie ontslagen wordt, moet zich sneller bij de VDAB inschrijven; duaal leren moet fiscaal aantrekkelijker worden; en wie een opleiding volgt tot verpleegkundige (of een ander knelpuntberoep), moet daarvoor tot vier jaar tijdskrediet kunnen krijgen.

Ook dat veronderstelt een aanpassing van de federale regels. Kris Peeters ziet deze maatregelen zitten - 'Ik ben het 99,9 procent eens', klinkt het in De Ochtend. Zijn Vlaams collega Philippe Muyters (N-VA) reageert positief op de uitgestoken hand van Peeters, maar is niet helemaal verrast omdat zijn jobplan in overleg met Vlaamse regeringspartners CD&V en Open Vld is opgemaakt.

Kris Peeters is echter niet te spreken over de voorstellen die zijn federale collega's van diezelfde partijen op tafel hebben gelegd, zoals het verstrengen van het brugpensioen of het in de tijd beperken van de werkloosheidsuitkeringen.

Dat laatste vindt Peeters 'geen goede discussie in tijden van krapte op de arbeidsmarkt'. De uitkering in de tijd beperken houdt immers in dat de werklozen na het verlies van hun uitkering bij het OCMW moeten aankloppen voor een leefloon en 'dan kunnen we hen niet meer activeren'.