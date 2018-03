De Croo : 'Bpost mag leveranciers niet onder druk zetten'

Volgens Bpost is de actie van Bpost 'common practice', een gebruikelijke praktijk, in de aankoopwereld.

Onthutst

Minister van Economie Kris Peeters reageerde vrijdagochtend verbaasd. Hij heeft intussen een brief verstuurd aan de CEO van Bpost waarin hij zegt zo'n handelswijze niet goed te keuren. 'Deze praktijk is ongehoord. In een normale handelsrelatie vraag je kortingen op het moment dat je onderhandelt over een contract. Door retroactief een korting te vragen, oefent Bpost een ongepaste druk uit op haar leveranciers.'

De Croo

'Het is gangbare praktijk dat bedrijven de laagst mogelijke prijzen proberen te onderhandelen met hun leveranciers. Daar is op zich niks mis mee en is een vorm van goed en zuinig beheer. Het tegendeel zou vragen oproepen', aldus zijn woordvoerder. 'Vraag is wel of de email van Bpost de beste manier is om dat te doen'.