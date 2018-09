Peeters erkent dat uitstel beursgang Belfius vertraging voor Arco betekent

De twijfels over de beursgang van Belfius doen meteen ook twijfels rijzen of de Arco-coöperanten tegen oktober zullen kunnen rekenen op een vergoeding, zoals de regering-Michel voor het zomerreces voorop had gesteld. Dat geeft CD&V-vicepremier Kris Peeters toe.

Indien de beursgang van Belfius niet voor meteen is, dan zal er vertraging zitten op de vergoeding van de Arco-coöperanten. Dat heeft vicepremier Kris Peeters (CD&V) zondag erkend in De Zevende Dag op Eén. 'Het is nu belangrijk voor de regering dat we onze experten van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) met de andere experten de vraag stellen wat onze mening is om Belfius naar de beurs te brengen', stelde Peeters.

Deze zomer besliste de regering tot 30 procent van Belfius naar de beurs te brengen. Die operatie is gekoppeld aan de vergoeding van de Arco-coöperanten, die CD&V nauw aan het hart ligt. De laatste weken begonnen steeds meer vragen te rijzen over die beursgang en dan vooral over de vraag of de omstandigheden vandaag meezitten, want de beurskoers van Belfius is gedaald.

Bovendien ziet de Belfius-top het niet zitten om de beursoperatie op gang te trekken, als er nog geen Europees fiat is voor de geplande vergoeding van de Arco-coöperanten.

Als ik goed geïnformeerd ben is de raad van bestuur van Belfius een beetje verdeeld over de vraag of dit het juiste moment is en vraag ze garanties over hoe Arco wordt aangepakt. Kris Peeters Vicepremier CD&V

'Als ik goed geïnformeerd ben is de raad van bestuur van Belfius een beetje verdeeld over de vraag of dit het juiste moment is en vraag ze garanties over hoe Arco wordt aangepakt', gaf de minister toe.