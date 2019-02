Peeters herroept hogere sociale energietarieven

In België krijgen 434.000 kwetsbare gezinnen deze maand een fors hogere energiefactuur in de bus. De federale energieregulator CREG paste de sociale tarieven aan de hogere energieprijzen op de markt aan. Het sociaal tarief voor elektriciteit wordt daardoor deze maand 22 procent duurder en dat voor gas 28 procent. Het gaat om de hoogste tariefverhogingen ooit.

Vanuit armoedeorganisaties en de oppositie kwam felle kritiek op de ‘asociale verhoging’. Hun vraag om de tarieven te bevriezen, krijgt in de regering gehoor. Peeters heeft een ministerieel besluit klaar om de verhoging van het sociaal tarief een halt toe te roepen. Dat zei hij donderdagmiddag tijdens het vragenuurtje in de Kamer.

Er is wel nog een akkoord nodig van de minister van Begroting over de budgettaire impact van de bevriezing van het sociaal tarief.

Samen met energieminister Marie Christine Marghem (MR) gaf Peeters aan de CREG de opdracht een advies uit te werken over de budgettaire impact en over de mogelijkheden om met terugwerkende kracht het sociaal tarief te bevriezen. Het advies werd deze middag aan Peeters bezorgd, die zijn ministerieel besluit gaat voorleggen aan de ministerraad. ‘Er is wel nog een akkoord nodig van de minister van Begroting over de budgettaire impact van deze maatregel’, zei Peeters in de Kamer.