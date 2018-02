Peeters laat steden meer investeren

Met de oprichting van een fonds van ‘enkele honderden miljoenen euro’ waar ook burgers in kunnen beleggen, wil CD&V-vicepremier Kris Peeters het makkelijker maken voor steden en gemeenten om te investeren in infrastructuur.

De Nationale Bank trok recent aan de alarmbel over het gebrek aan investeringen in infrastructuur. We slagen er amper in om de bestaande infrastructuur te onderhouden.

Minister Peeters wil daar iets aan te doen. Hij stelt voor dat de staatsbank Belfius een investeringsfonds opricht. ‘Dat is logisch, want Belfius is een belangrijke financier van de lokale overheden.’

De bedoeling is dat het fonds infrastructuur van de steden en gemeenten koopt en het op haar beurt opnieuw in gebruik geeft tegen betaling van een lagere gebruikersvergoeding. ‘Een soort sale-and-lease back dus. Met het ontvangen geld kunnen de lokale overheden nieuwe infrastructuurwerken financieren.’

Het fonds koopt infrastructuur en verhuurt die opnieuw tegen een vergoeding. Een soort sale-and-lease-back. Kris Peeters Vicepremier

Volgens Peeters krijg je op die manier een dubbele investeringsimpuls. ‘Enerzijds kunnen de lokale overheden cash aanwenden om extra investeringen te financieren, anderzijds kunnen extra investeringen worden afgesproken via het fonds.’

De bedoeling is dat extra geld wordt vrijgemaakt voor zwembaden, sporthallen, wegen en noodzakelijke werken zoals de renovatie van de Brusselse tunnels.

Naast Belfius kunnen ook andere institutionele investeerders instappen in het fonds. Ook burgers kunnen hun geld er in stoppen. ‘Het grote voordeel is dat beleggers een vast rendement kunnen krijgen, onafhankelijk van de onderliggende inflatie.’

Bijkomend voordeel is dat de investeringen buiten de begroting kunnen worden gehouden, luidt het in het voorstel. Het is het fonds dat investeert, niet de overheid.