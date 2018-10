Peeters neemt fiscale voordelen voetballers onder de loep

Voetballers krijgen meer fiscale en RSZ-kortingen dan gewone werknemers. In de nasleep van het voetbalschandaal, wil CD&V-vicepremier Kris Peeters dat nu evalueren.

'In het verleden werden voor professionele sporters kortingen ingevoerd op de fiscale en RSZ-bijdragen. De bedoeling daarvan was om het beroep aantrekkelijker te maken, in een tijd dat er nog niet zo grote bedragen in de sport omgingen', zegt Peeters in een persbericht.

Maar nu blijkt dat belastinggeld wordt misbruikt in de voetbalwereld, is Peeters van mening dat moet worden ingegrepen. 'Ook al houdt het gerechtelijk onderzoek in het voetbal niet onmiddellijk verband met de maatregelen, we moeten zorgen dat de steun die we geven aan de sport, juist gebruikt wordt', aldus Peeters.

Dossier: Fraude in het Belgische voetbal Het federaal parket voert een groot onderzoek naar witwaspraktijken en omkoping in het Belgische topvoetbal. Wat begon als een onderzoek naar verdachte geldstromen rond spelersmakelaar Dejan Veljkovic hangt als een gifwolk boven het Belgisch voetbal. U leest er alles over in het dossier 'Fraude in het Belgische voetbal' van De Tijd.

De regeling dateert van de jaren '70 en telt niet alleen voor voetballers maar voor alle professionele sportbeoefenaars. Die hadden in die tijd geen recht op een werkloosheidsuitkering, nauwelijks pensioenopbouw en bleef hun ziekte- of invaliditeitsuitkering beperkt. Daardom moesten zij maar beperkte sociale bijdragen betalen.

Terwijl bij een werknemer de sociale zekerheidsbijdrage 38,07 procent bedraagt op het brutoloon, waarvan 13,07 procent wordt betaald door de werknemer is dat bij sporters anders. Bij hen worden de sociale lasten berekend op een vast bruto maandloon van 2.281 euro. Zij betalen dus maximaal 868 euro per maand.

Maar het maandloon van sporters en in het bijzonder voetballers ligt veel hoger. De vraag is dus of die voordelen te verantwoorden zijn. Vanuit de voetbalwereld wordt evenwel gewaarschuwd om niet te morrelen aan de voordelen, omdat 'België concurrentieel moet blijven met het buitenland'.

Peeters is niet de eerste die een oproep doet om iets te doen aan de voordelen voor voetballers. Minister van Sociale Zaken liet al verstaan dat het systeem van RSZ-kortingen voor voetballers moet durven herbekeken worden. En Vlaams minister van Sport Philippe Muyters waarschuwde dat de voordelen voor voetballers en clubs enkel houdbaar zijn als de sector 'vandaag de stap zet naar zuiverheid, openheid en eerlijkheid'.

