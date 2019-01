Peeters onderzoekt krantendeal Bpost

Eind 2020 loopt het contract af tussen de overheid en Bpost over de bedeling van kranten en tijdschriften. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil nu al het debat openen over dat omstreden contract van zo’n 170 miljoen euro per jaar.

Bpost krijgt al jaren steun van de overheid voor de verdeling van kranten en tijdschriften. Op vraag van de overheid worden kranten over het hele land voor 7.30 uur bezorgd in de week en voor 10 uur op zaterdag. Ook tijdschriften moeten op tijd worden geleverd. Daardoor moet Bpost 3.323 extra postrondes in de week voorzien en 2.322 op zaterdag. Bpost krijgt daarvoor 170 miljoen euro subsidie per jaar.

7.30u In de week moeten kranten en tijdschriften voor 7.30 uur in de bus liggen.

Die subsidies liggen onder vuur. In eerste instantie van de dagbladhandelaars, omdat het contract een negatieve impact heeft op de verkoop van dagbladen in de krantenwinkels. Om die reden stapte de Vlaams Federatie van Persverkopers naar het Europees Hof van Justitie.

Maar ook digitale nieuwssites klagen al jaren over de subsidiëring van de krantensector. Onder anderen Wouter Verschelden van de nieuwssite Newsmonkey is ertegen. Zeker omdat de verkoop van kranten en tijdschriften de voorbije jaren fors is gedaald, terwijl digitale kranten of media almaar populairder worden.

Voorbereiding

Omdat Peeters oren heeft naar de opmerkingen van de dagbladhandelaars en de digitale media, wil hij het debat openen. Hij wil dat nu al doen omdat eind 2020 het contract met Bpost afloopt. ‘Je moet dat zo vroeg doen, want als we een andere optie kiezen, moet die voorbereid worden’, zegt de woordvoerster van Peeters. ‘Stel dat het contract niet langer naar Bpost gaat, dan moet een privépartner zich kunnen voorbereiden op die nieuwe taak.’

Om het debat te objectiveren vroeg Peeters een advies aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), waarin de sociale partners zitten. In dat advies, dat De Tijd kon inkijken, worden alternatieven bestudeerd. De meest radicale optie is de stopzetting van de subsidies. Maar dat is volgens de CRB niet aan te raden, omdat het zal leiden tot een krimp van het aantal papieren abonnementen, ‘met een negatieve impact op de sector en op de economie in haar geheel’.

Een andere mogelijkheid is dat Bpost of een andere verdeler de bezorging van de kranten en tijdschriften uitbesteedt aan de dagbladhandelaren. De CRB ziet twee problemen: van juridische aard (een apart contract met elke dagbladhandelaar) en van organisatorische aard (wat bij ziekte of vakantie van de dagbladhandelaar?).

Staatssteun

Een mogelijkheid die het kabinet-Peeters oppert, is dat ook de dagbladhandelaars en de digitale media in aanmerking komen voor een subsidie.

Een derde optie is een fiscale aftrek voor wie een krant of tijdschrift koopt. Volgens de CRB dreigt Europa dat als staatssteun te zien.

Omdat de alternatieve opties niet ideaal zijn, stelt de CRB voor in eerste instantie het contract met Bpost tijdelijk te verlengen met twee jaar. Zo is er voldoende tijd om een nieuwe procedure op te starten, waarbij verschillende bedrijven kunnen kandideren voor een nieuw contract dat op 1 januari 2023 zou ingaan.