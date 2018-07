Peeters onderzoekt snellere krimp werkloosheidsuitkeringen

Een hogere uitkering tijdens eerste maanden van de werkloosheid zou worden gevolgd door versnelde daling nadien.

Federaal vicepremier en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) laat in het kader van de Arbeidsdeal uitzoeken of en hoe de werkloosheidsuitkeringen sneller kunnen dalen. Dat vernam De Tijd en het wordt bevestigd door zijn kabinet. ‘We zijn een aantal variaties van zo’n hervorming aan het doorrekenen. Op basis van die berekeningen beslissen we of we eventuele aanpassingen aan de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen op tafel leggen.’

Premier Charles Michel (MR) wil nog voor het zomerreces een akkoord over de Arbeidsdeal sluiten. Daarmee wil de Franstalige liberaal wat doen aan de paradox op onze arbeidsmarkt. Hoewel in ons land in vergelijking met de buurlanden minder mensen werken, slagen bedrijven er niet in hun openstaande vacatures in te vullen.

Hoger bedrag bij aanvang, snellere afname

Peeters laat onder meer bekijken of een werkloze een hoger bedrag kan krijgen tijdens de eerste maanden nadat hij zijn baan heeft verloren. Vervolgens zou de uitkering sneller dalen en zou de werkloze sneller op het minimum belanden, dat eventueel hoger kan liggen dan het huidige minimumbedrag. Die snellere daling van de uitkering moet een werkloze aanzetten harder naar werk te zoeken. De Rijksdienst van Arbeidsvoorziening (RVA) is de budgettaire impact van de hervorming aan het berekenen.

Dit is een slimme maatregel. philippe muyters vlaams minister van werk

Wie zijn baan verliest, krijgt nu tijdens het eerste jaar werkloosheid 60 à 65 procent van zijn laatste loon, al is de hoogte van de uitkering wel begrensd. De maanden nadien daalt dat bedrag. De hoogte van de werkloosheidsuitkering hangt dan af van de gezinssituatie en het aantal gewerkte jaren. Uiterlijk vanaf de 49ste maand werkloosheid valt een werkloze terug op het minimum: 1.032 euro voor een alleenstaande.

Dat Peeters zelf een onderzoek uitvoert naar de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen is een belangrijke stap op weg naar een compromis over de Arbeidsdeal. Eerder had hij aangegeven dat hij zelf geen nieuwe maatregelen zou nemen. Zo sloot hij uit dat de werkloosheidsuitkeringen zouden worden beperkt in de tijd, zoals de coalitiepartners N-VA en Open VLD vragen.

Coalitiepartners tevreden

Die twee partijen reageren alvast tevreden op Peeters’ plannen. ‘Ik sta te popelen om hem dit te zien aankondigen’, zegt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA), die erop wijst dat de steilere degressiviteit is opgenomen in het N-VA-partijprogramma. ‘Dit is een slimme maatregel. Wie werkloos wordt, moet de tijd krijgen om een baan te vinden. Daarom zou het een goede zaak zijn dat de uitkering tijdens de eerste maanden hoger ligt. En wie niet meteen een baan vindt, wordt door de sneller dalende uitkering aangespoord een job te aanvaarden die niet meteen aansluit bij zijn interesses of die minder goed wordt betaald dan de oude.’