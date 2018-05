Peeters overweegt streefcijfers voor allochtonen in privésector

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) legt de laatste hand aan wetgeving waarmee bedrijven in de toekomst bij hun aanwervingen streefcijfers kunnen hanteren voor kansengroepen.

Bedrijven zouden met de maatregel ‘positieve acties’ mogen ondernemen en aanwervingscampagnes specifiek kunnen richten op kansengroepen, zoals ouderen, mensen met een migratieachtergrond of handicap en laaggeschoolden. Die mogelijkheid staat al elf jaar in de antidiscriminatiewetgeving, maar strikt juridisch mochten bedrijven kansengroepen niet voortrekken zolang het wachten was op een uitvoeringsbesluit waarin de randvoorwaarden worden vastgelegd.

‘We willen de nodige rechtszekerheid geven aan werkgevers die van positieve actie gebruik willen maken. Er is geen verplichting.' Kris Peeters Minister van Werk

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) zal daar binnenkort verandering in brengen. Hij legt momenteel de laatste hand aan een koninklijk besluit (KB) waarmee bedrijven kansengroepen ‘een duwtje in de rug’ kunnen geven. ‘We willen de nodige rechtszekerheid geven aan werkgevers die van positieve actie gebruik willen maken’, zegt Peeters die benadrukt dat het gaat om en mogelijkheid en geen verplichting.

Peeters deed zijn uitspraken op een studiedag van gelijkekansencentrum Unia en het Minderhedenforum. ‘We krijgen regelmatig vragen van bedrijven, die willen weten of ze een positieve actie-maatregel mogen toepassen’, zegt Unia-directeur Els Keytsman. ‘Hopelijk kunnen we hen in de nabije toekomst wél positief adviseren.’

'Geen quota'

Of en welke positieve maatregelen er komen, is nog niet zeker. Peeters geeft de voorbeelden van opleidingsprogramma’s voorbehouden voor vrouwen, stageplaatsen voor personen met een handicap of studiebeurzen voor mensen van allochtone origine. Het KB moet als het af is nog langs de sociale partners passeren.

Bij de streefcijfers zouden bedrijven en sectoren actieplannen kunnen opstellen. Zolang de cijfers niet zijn behaald, kunnen werkgevers dan voorrang geven aan personen uit een kansengroep, op voorwaarde dat hun competenties even sterk zijn als die van de andere kandidaten.