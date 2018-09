Peeters schuift twijfels Reynders over Arco van tafel

Vicepremier Didier Reynders (MR) gelooft niet meer in een regeling voor de Arco-coöperanten. Dat zegt hij in een interview met De Tijd naar aanleiding van de herdenking van de financiële crisis.

'Laat ons eerlijk zijn, stellen dat coöperanten spaarders zijn en geen aandeelhouder is fictie. Dat was van in het begin duidelijk.' Een tweede reden waarom Europa een regeling voor de Arco-coöperanten volgens Reynders nooit zal aanvaarden, is omdat je dan een precedent schept. 'Als je coöperanten gaat vergoeden, is het onvermijdelijk dat andere aandeelhouders procedures beginnen tegen de staat.'