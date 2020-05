Pensioendienst vindt gift aan mijnwerkers 'hoogst ongewoon'

De pensioengift van gemiddeld 25.000 euro die de Kamer aan 7.000 mijnwerkers geeft, dreigt de Pensioendienst te overbelasten. 'Het herberekenen van uitbetaalde pensioenen is hoogst ongewoon', zegt topman Johan Janssens.

De Kamer keurt donderdag normaal een wetsvoorstel goed waardoor ruim 7.000 gepensioneerde mijnwerkers extra pensioen krijgen. Ze claimen dat hun pensioen verkeerd wordt berekend en het parlement volgt hen daar allicht in. De mijnwerkers worden ook gecompenseerd voor het pensioen dat ze de afgelopen tien jaar zijn misgelopen. De gemiddelde mijnwerker krijgt 25.000 euro bruto, waardoor de kostprijs voor de overheid oploopt tot 190 miljoen euro.

Een parlementslid zei dat hij geen pensioenexpert is, maar dit steunt wegens het Limburg-gevoel. Johan Janssens topman Pensioendienst

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) en de Federale Pensioendienst betwisten dat de pensioenen verkeerd zijn berekend. 'Ik heb dat altijd gecontesteerd, want wij voeren de wetgeving juist uit', zegt adjunct-administrateur-generaal Johan Janssens. Het beheercomité van de Pensioendienst, met daarin de vakbonden en de werkgeversorganisaties, volgt hem daarin.

Druk van Limburgse politici

Begin jaren 90 werden in Limburg de laatste Belgische mijnen gesloten. De Waalse mijnen waren al langer dicht. Het sociaal klimaat was grimmig en de regering heeft de mijnwerkers toen mogelijk beloftes gedaan die afwijken van de uiteindelijke wetgeving. Over het wat en hoe lopen de versies uiteen. Maar onder druk van een lobbygroep van mijnwerkers en een reeks Limburgse politici wordt de berekeningswijze van de pensioenen nu aangepast.

Als de Kamer haar plannen doorzet, moet de Pensioendienst alle mijnwerkerspensioenen herberekenen. 'Dat gaat over dossiers van voor de digitalisering, dus dat kan niet met een druk op een knop', zegt Janssens. 'Alle dossiers moeten een voor een manueel worden herbekeken. Een pensioenexpert heeft een halve dag nodig om één dossier te zien. Het gaat om 7.000 à 8.000 dossiers, dus u kunt zelf de berekening maken.'

Janssens zegt de beslissing van de Kamer te zullen uitvoeren, maar waarschuwt voor de enorme werklast. 'Als dit de prioriteit is, ontstaat een cascade-effect en heeft dat gevolgen op andere zaken. Maar we kunnen toch moeilijk de pensioentoekenning en betaling van andere groepen in het gedrang laten komen, omdat we deze groep ertussen moeten wringen?'

'Geen precedent'

De gang van zaken roept vragen op. 'Ik werk ruim 40 jaar bij de Pensioendienst en heb niet onmiddellijk een precedent voor deze zaak voor ogen', zegt Janssens. 'Dat we zo ver teruggaan in de tijd en we pensioenen op deze manier herberekenen, heb ik nog niet meegemaakt. Dat is hoogst ongewoon.' Kamerlid Egbert Lachaert (Open VLD), die Janssens daarin volgt, kaartte de problematiek woensdag in De Tijd aan.

Janssens heeft begrip voor de verzuchtingen van de mijnwerkers. 'In 1996 heeft de toenmalige regering beslist hen een supplement te geven op basis van een loon uit de jaren 50. Dat loon werd geïndexeerd, maar in die periode is ook de welvaart gestegen. De welvaart stijgt sneller dan het pensioen, waardoor je met zo'n pensioen minder kunt doen. Je verliest aan consumptiekracht.'

Maar dat is voor alle werknemers een probleem, niet alleen voor mijnwerkers, zegt Janssens. 'De sociale partners proberen daar met de tweejaarlijkse welvaartsenveloppe iets aan te doen. De laagste pensioenen worden dan verhoogd - enkel voor de toekomst, nooit voor het verleden. Nu wordt beslist een specifieke groep, wegens de particulariteit van hun beroep, een aanpassing te geven. En dat niet enkel voor de toekomst, maar ook voor het verleden.'

Janssens wijst op de specificiteit van mijnwerkers - een zwaar beroep - waardoor er begrip voor hun situatie is. 'Bovendien hebben ze zich goed georganiseerd en kunnen ze blijkbaar goed lobbyen. Een parlementslid zei dat hij geen pensioenexpert is, maar dit steunt wegens het Limburg-gevoel. Dat vind ik straf.'