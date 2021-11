Peter Mertens stopt als voorzitter PVDA

De PVDA moet volgende maand op zoek naar een opvolger voor Peter Mertens, die geen kandidaat is om er een nieuw voorzittersmandaat bij te doen.

Dat Mertens geen kandidaat is om zichzelf voor nog eens vijf jaar op te volgen verbaast. De peilingen doen de partij dromen van een verdere doorgroei in 2024. Mertens zou de vruchten kunnen plukken van een vernieuwingsoperatie waarvan hij sinds 2008 als voorzitter het gezicht was.