Petra De Sutter: '3 miljard besparen is te veel'

Aan de vooravond van de 'eerste echte begroting in vier jaar' gooien twee vicepremiers olie op de golven. Petra De Sutter (Groen) zegt niet nee tegen besparen, Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zegt niet nee tegen nieuwe inkomsten.

In het weekend vóór de federale regering met de begrotingsopmaak aan het eerste luik van een stevig gechargeerd herfstprogramma begint, gooide Paul Magnette nog wat olie op het vuur. De voorzitter van de Franstalige socialisten (PS) pleitte op een congres over 'eco-socialisme' om openbaar vervoer volledig gratis te maken.

De ideeën kregen een koel onthaal in de televisiestudio's van De Zevende Dag, het zondagse debatprogramma van VRT-zender Eén waar twee vicepremiers te gast waren: Vincent Van Quickenborne van Open VLD en Petra De Sutter van Groen.

Van Quickenborne merkt fijntjes op dat Magnette zich wel vaker graag als 'agent provocateur' ontpopt. Ook De Sutter hield het kort: 'Het verhaal van gratis hebben we al meegemaakt. We moeten niet meteen méér mensen in de trein krijgen, in de eerste plaats moeten we investeren om treinen stipter te laten rijden. Daar moet onze aandacht naar toe gaan'.

De twee deden opvallend hard moeite om, in contrast met Magnette, olie op de golven in plaats van het vuur te gooien. 'Vergeet niet dat we aan de eerste echte begroting in vier jaar beginnen', zegt de liberale vicepremier. 'En het zal een oefening zijn van enkele miljarden'.

'Enkele miljarden' laat ruimte voor interpretatie, niet per se dus de 3 miljard waar de partijgenote van Van Quickenborne, staatssecretaris van Begroting Eva De Bleeker, op aanstuurt. '3 miljard is te veel', zegt De Sutter. 'Er moet een evenwicht gevonden worden tussen besparen en investeren. Het monitoringcomité (de begrotingswaakhond die de begroting voor 2022 iets minder dieprood inschat, red.) geeft ons die ruimte'.

Geen taboe dus wat besparen betreft, evenmin sprak Van Quickenborne een veto uit tegen nieuwe inkomsten. Daar verschilt hij van een andere Franstalige partijvoorzitter die al eens in agent provocateur-modus durft gaan: Georges-Louis Bouchez van de MR. Die kant zich met seriële veto's onder meer tegen een inperking van het gunstregime voor profvoetballers. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem ziet die inperking als een quid pro quo voor een lastenverlaging op arbeid.

Van Quickenborne herhaalde wat hij in een interview met De Zondag vertelde: 'We zullen iets moeten doen aan de inkomsten en de uitgaven.' In het interview zegt hij dat onder meer een minimumbelasting voor grote bedrijven bespreekbaar moet zijn.

Toch hamerde de Vlaamse liberaal dat er ook aan de uitgavenzijde moet gekeken worden, 'zonder dat er een revolutie komt'. 'Niemand vraagt om te hakken in de sociale zekerheid, maar we gaan wel kijken wat er efficiënter kan. Bij de ziekenfondsen bijvoorbeeld'.