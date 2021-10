Petra De Sutter: 'Niet de bedoeling in te grijpen in prijzen van e-commerce'

Terwijl de brievenpost blijft dalen met 5 à 10 procent per jaar, steeg de pakjesactiviteit bij Bpost in 2020 met 56 procent.

Minister Petra De Sutter wil geen taks invoeren op snelle leveringen door pakjeskoeriers. 'Maar de ecologische leveroptie moet wel de meest logische worden.

Petra De Sutter (Groen), de minister van Overheidsbedrijven en Post, werkt aan regelgeving om de e-commerce duurzamer te maken. Terwijl de brievenpost blijft dalen met 5 à 10 procent per jaar, steeg de pakjesactiviteit bij Bpost in 2020 met 56 procent. Die bestellingen - die doorgaans tot aan de voordeur worden gebracht - leiden tot meer verkeer. De voorbije dagen organiseerde De Sutter gesprekken met de sector, waarbij gebrainstormd werd over initiatieven om de logistiek en het transport op een groene manier te optimaliseren.

Volgens De Sutter is de 'last mile', het finale traject waarbij een pakketje aan huis wordt geleverd, goed voor 50 procent van de CO2-uitstoot van alle pakjesbedrijven. Daar is veel ruimte voor verbetering met doorgedreven samenwerking tussen de verschillende spelers, klinkt het. 'Geregeld komen er op één dag in een straat meerdere koeriers van verschillende bedrijven. Dat moet efficiënter.'

Verwend

Regelmatig passeren er op één dag in één straat meerdere koeriers van verschillende bedrijven, dat moet efficiënter. Petra De Sutter (Groen) Minister van Overheidsbedrijven en Post

Maar daarvoor moet de consument, die verwend is door de snelle en gratis leveringen waarmee de e-commercespelers elkaar beconcurreren, wel afscheid nemen van de luxe van 'next day delivery'. De Sutter ziet ruimte voor alternatieven, zoals meer afhaalpunten - 'de consument ligt er echt niet van wakker als hij een pakje 500 meter verder moet oppikken' - of de optie een levering als niet-dringend te labelen. 'Dan is er geen druk om het pakketje 's anderendaags te leveren en kan de distributie beter en efficiënter gepland worden.'

Om die ecologischere keuze voor klanten ook de logische te maken, wil De Sutter dat de kosten voor een snelle levering doorgerekend worden. Daarvoor wil ze niet rechtstreeks ingrijpen in de prijs, maar bijvoorbeeld wel een maximale CO2-uitstoot per pakket vastleggen. Die wordt dan weerspiegeld in de prijzen. Op Twitter liet staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) weten dat een prijsverhoging volgens haar niet de oplossing is.