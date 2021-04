Pierre Wunsch: 'Niet hervormen is een afspraak maken met de volgende crisis'

‘Mensen beginnen te denken dat problemen worden opgelost door geld te creëren, maar zo’n wereld bestaat niet’, waarschuwt Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank. ‘Als we nu niet hervormen, zijn er geen buffers meer en resten bij een volgende crisis enkel harde maatregelen.’

Zelfs voor een gouverneur van de Nationale Bank is van thuis uit werken niet altijd evident. Dit online interview stond maandag gepland om half twaalf, maar van Pierre Wunsch is geen spoor. Zijn woordvoerder is verrast, want zijn baas is doorgaans stipt. Op sms’en reageert hij niet en ook zijn secretaresse kan hem niet bereiken. Een klein halfuur later meldt de gouverneur, zich uitgebreid excuserend, zich dan toch voor het gesprek. Hij had zichzelf buitengesloten, terwijl zijn telefoon nog binnen lag. ‘Dommer kan niet’, lacht hij.

Met Wunsch willen we de economische balans van de coronacrisis opmaken. Als co-voorzitter van de Economic Risk Management Group moest hij helpen te vermijden dat het land kopje-onder ging tijdens de diepste recessie in decennia. Aan ervaring heeft de 53-jarige econoom geen gebrek. Als kabinetschef van toenmalig minister van Financiën Didier Reynders (MR) bestierde hij mee de financiële en economische crisis.

Wunsch is jonger en ook losser in de omgang dan zijn voorgangers. In plaats van zich een ondoordringbaar pantser aan te meten geeft hij zonder schroom toe dat het ook voor hem moeilijke maanden zijn en dat hij smacht naar het rijk van de vrijheid. ‘Iedereen is tot de vaststelling gekomen dat het leven draait om sociale contacten. Ik kijk er dus naar uit om op restaurant te gaan, te feesten, te barbecueën met vrienden en op reis te gaan.’

Misschien nog het meest verlangt Wunsch ernaar om met vrienden weer roleplayinggames te spelen. Het gaat om een soort rollenspel in een imaginaire wereld. ‘Ik doe dat al bijna 40 jaar met dezelfde groep vrienden. Het is vooral een excuus om samen te komen. We doen dat nu via het internet, maar dat is niet hetzelfde.’

Dankzij de vaccinaties gloort eindelijk licht aan het einde van de tunnel van de gezondheidscrisis. Is ook beterschap voor de economie op komst?

Pierre Wunsch: ‘Het bruto binnenlands product (bbp) is vorig jaar met 6 procent gekrompen, maar op het aantal jobs en de werkloosheidsgraad blijft de impact beperkt. Vergelijk dat eens met de oliecrisis. Toen kromp het bbp met 1,3 procent, maar hebben we twee decennia de gevolgen voor de tewerkstelling en de overheidsfinanciën meegedragen. Nu ziet het er positiever uit. De weerbaarheid van onze economie heeft ons verrast. Allicht komt dat omdat dit een schok van buitenaf is. De recessie werd niet veroorzaakt door een onevenwicht in de economie, maar door een virus. Recessies die na zo’n exogene shock opduiken, hebben we zelden gezien. We merken nu dat een economie zich snel kan herstellen als de externe oorzaak verdwenen is.’

Hoe snel mogen we een volledig herstel verwachten?

Wunsch: ‘De Verenigde Staten verwachten dat hun economie de komende maanden al terugkeert naar het niveau van 2019. Bij ons, waar langer strengere coronamaatregelen van kracht blijven, mikten we aanvankelijk op midden 2022. Veel zal afhangen van wat de mensen doen en daar ben ik behoorlijk optimistisch over. Een meerderheid van de bevolking heeft de voorbije maanden meer gespaard dan voordien. Het zijn anekdotische voorbeelden, maar ik woon in de Marollen en de antiquairs zeggen me dat ze heel goede zaken doen. Ook de verkoop van zwembaden is fors gestegen. Een deel van de bevolking zit te wachten om weer meer te kunnen uitgeven.’

Dat geldt toch lang niet voor iedereen? Met de horeca en de eventsector zit nog altijd een deel van de economie op slot.

Wunsch: ‘Er is sprake van een economie met twee snelheden. De bouw en de industrie doen het goed, net zoals een specifiek aantal dienstensectoren. Helemaal anders is het verhaal in de sectoren die nog altijd gesloten zijn. Daarvoor moeten we voldoende aandacht blijven hebben, want we komen stilaan op het punt dat hun hele waardeketen kan instorten.’

‘Mensen zullen opnieuw op restaurant gaan of reizen. De activiteit in de getroffen sectoren zal sowieso terugkeren. Na de versoepelingen in het Verenigd Koninkrijk is de bezettingsgraad in de horeca er heel hoog. Dus een zekere inhaalbeweging kunnen we zeker verwachten, al kan dat niet voor iedereen. Je gaat de komende maand niet twee keer naar de kapper omdat je de voorbije weken niet mocht gaan.’

‘Voor een deel van de zaken en bedrijven komt de heropleving allicht te laat. Voor de betrokkenen is zo’n faillissement een drama, want het gaat vaak over hun levensproject waar ze veel geld in hebben geïnvesteerd. Een meerderheid van de bevolking heeft meer kunnen sparen dan normaal en is nu rijker dan voor de crisis. Maar 10 à 20 procent heeft een bijzonder zware klap gekregen.’

Zeker voor de gesloten sectoren zijn er honderden miljoenen euro’s aan steun uitgetrokken. Hoe nuttig was dat en hoelang moeten we die steun geven?

Wunsch: ‘Gerichte en tijdelijke maatregelen waren absoluut nodig om onze economie te ondersteunen en we kunnen ze maar beter verlengen tot het duidelijk is dat het herstel stevig en robuust is in de sectoren die zwaar geleden hebben onder de crisis. 5 procent van de economie is gesloten, uit solidariteit met de anderen, want zo probeert men te vermijden dat het virus zich snel kan verspreiden. Ik vind het niet meer dan normaal dat we solidair zijn met die mensen.’

Voor de overheid is de rekening navenant. Wie gaat daarvoor opdraaien?

Wunsch: ‘De schulden die we tijdens de crisis zijn aangegaan, hebben we kunnen financieren tegen een negatieve rente en die schuld heeft een behoorlijk lange looptijd. De rentelast van die schulden is bijna verwaarloosbaar. Daarvoor zullen we de komende jaren niet plots veel meer belastingen moeten heffen of besparingen moeten doorvoeren. Dat was ook de bedoeling: met een erg soepel monetair beleid hebben de centrale banken de tussenkomst van de overheid gefaciliteerd.’

‘Maar voor de crisis had België al een hoge schuld en de komende jaren zullen we die moeten herfinancieren. Om dat te kunnen doen moet je een geloofwaardig begrotingsbeleid voeren. Bij ongewijzigd beleid gaan we tegen 2023 naar een tekort van 5 à 6 procent van het bbp. Op termijn dreig je met zo’n groot tekort het vertrouwen van de markten te verliezen. De eurocrisis heeft ons geleerd hoe snel de rentelasten kunnen stijgen. Het vertrouwen van de markt is er tot het moment dat het te laat is. De Hoge Raad van Financiën pleit er daarom voor om tegen het einde van de legislatuur naar een tekort van 3 à 3,5 procent te gaan.’

Sinds de coronacrisis leeft het idee dat de begroting er niet meer toe doet. Als we maar voldoende investeren, kunnen we uit deze crisis groeien en verdwijnt het gat in de begroting als vanzelf. Hoe realistisch is dat?

Wunsch: ‘Het is een kwestie van een goed evenwicht te zoeken. Als je te snel saneert, lopen we het risico dat er geen economische heropleving komt. Eerst moet het vertrouwen bij de bevolking terugkeren, zodat we een sterk herstel krijgen. Maar er is geen nood aan een keynesiaans beleid (waarbij de overheid de economie massaal gaat ondersteunen, red.) om de vraag te ondersteunen. Een groot deel van de bevolking heeft veel kunnen sparen, dus het geld is er. Daarbovenop komt het Europese relanceplan voor meer overheidsinvesteringen. Ik zie geen grote nood om dan ook nog eens een keynesiaans beleid te voeren.’

De Amerikaanse president Joe Biden doet dat anders wel met zijn plan om 2.000 miljard dollar in de economie te pompen.

Wunsch: ‘Eerder dan keynesiaans is dat plan een structurele verandering van de rol van de staat in de economie. Onder meer op het vlak van sociaal beleid moet daar echt een inhaalbeweging worden gemaakt. Maar in Europa hebben we al een behoorlijk genereuze sociale zekerheid, dus zou het fout zijn om te zeggen dat we hetzelfde moeten doen.’

Wordt deze crisis een breekijzer voor hervormingen? Of maakt ze, zoals zo vaak in België, het systeem nog starder?

Wunsch: ‘Hervormen ligt politiek altijd gevoelig. Europese landen voeren meestal een procylisch begrotingsbeleid. Als het goed gaat, zijn we geneigd het geld te laten rollen. Als het slecht gaat, moeten we de economie ondersteunen. Zo saneer je nooit of alleen wanneer je onder druk van de markten komt te staan. Het risico daarvan is dat we in een volgende crisis rollen zonder enige buffers. Niet qua begroting, maar ook niet meer op monetair vlak.’

‘De exit zal niet gemakkelijk zijn. Tot nog toe hebben we het goed aangepakt, maar dat was the easy part. We hebben geld in de economie gepompt, wat politiek niet zo moeilijk is. Op een zeker moment zullen we moeten terugkeren naar iets wat houdbaar is. Het gevaar is dat nu het gevoel wordt gecreëerd dat er geen limieten meer zijn. The sky is the limit, zeker nu ze in de VS om de zoveel maanden miljardenplannen lanceren. Mensen beginnen te denken dat moeilijke problemen worden opgelost door geld te creëren. Maar zo’n wereld bestaat niet. We leven in een ingewikkelde maatschappij waarin we keuzes moeten maken.’

Welke keuzes?

Wunsch: ‘We zullen de begroting op koers moeten houden en problemen als de klimaatverandering, de vergrijzing en de lage productiviteitsgroei moeten oplossen. Zonder arbeidsmarkthervormingen gaan we nooit een werkzaamheidsgraad van 80 procent halen. Zonder een pensioenhervorming kunnen we de kosten van de vergrijzing niet opvangen. En zonder bijkomende klimaatmaatregelen halen we het doel van 55 procent minder CO₂-uitstoot tegen 2030 niet. We reduceren die uitstoot met 1 à 2 procent per jaar, maar we moeten naar 7 procent. En 2030, dat is morgen hé. Bedrijven moeten vandaag investeren om dat mogelijk te maken.’

Wat als van hervormingen niets in huis komt?

Wunsch: ‘Dan maken we een afspraak met de volgende crisis. Die zal meer lijken op de financiële crisis dan op de huidige crisis, omdat de schok dan wordt veroorzaakt door onevenwichten in de economie. Dan zijn er geen budgettaire of monetaire buffers meer om de klap op te vangen en resten alleen nog harde hervormingen en een harde sanering van de begroting, wat veel schade zal aanrichten.’

‘Als je tijdens een crisis moet saneren, is de sociale schade doorgaans groot. Kijk naar wat in Griekenland, Italië of Spanje is gebeurd na de financiële crisis. Sommigen zeggen dan dat de crisis destijds niet goed is aangepakt en we gewoon geld hadden moeten pompen in de economie. Maar zo eenvoudig is het niet. Er waren een aantal landen met een tekort op hun lopende rekeningen van 10 procent. De bestedingen lagen er veel hoger dan de productie en dan is gewoon een volledige herstructurering van de economie nodig.’

Dat zo veel geld in de economie wordt gepompt, doet sommigen vrezen voor de terugkeer van het inflatiespook. Moeten we daar beducht voor zijn?

Wunsch: ‘Onze inflatie ligt al jaren onder ons objectief van dicht bij 2 procent en we doen er alles aan om die inflatie wat naar omhoog te duwen. Het risico lijkt me vandaag daarom vrij beperkt. Maar we zullen wel leren van wat in de VS gebeurt. De vraag daar is hoelang een zeer soepel monetair beleid nog te combineren valt met het opeenstapelen van begrotingsplannen. Er zijn mensen die veel bekender zijn dan ik, zoals de voormalige Amerikaanse minister van Financiën Larry Summers en oud-IMF-hoofdeconoom Olivier Blanchard, die van mening zijn dat zoiets niet houdbaar is. Dat moet op termijn leiden tot een nieuwe financiële crisis of inflatie.’