Piketty in de Kamer : 'De effectentaks stelt weinig voor'

Voor Thomas Piketty is deze crisis het uitgelezen moment om werk te maken van een vermogensbelasting in ons land. Niet alleen om de schulden die overheden na de coronacrisis meetorsen te verkleinen, maar ook om de ongelijkheid terug te dringen. 'Tijdens crisisperiodes groeit altijd de vraag naar fiscale rechtvaardigheid', zei de Franse econoom dinsdag in de commissie Financiën en Begroting in de Kamer.