‘Pingpongspel met migranten bij Brussel-Noord'

De migranten die uit het station Brussel-Noord verjaagd werden, duiken weer op in het park in de buurt. Het toont nog eens hoe moeilijk de repatriëring van mensen in illegaal verblijf te regelen valt.

‘De patrouilles in Brussel-Noord jagen mensen buiten. Dan verhuizen ze naar het Maximiliaanpark, waar agenten ze ook verjagen. Het pingpongspel tussen station, park en omgeving is opnieuw begonnen.’ Mehdi Kassou van een lokaal burgerplatform is weinig hoopvol dat de problemen met migranten aan het Noordstation snel opgelost zijn. Brussel-Noord is sinds vorige week verboden terrein voor de migranten die het station als uitvalsbasis gebruikten om door te reizen naar het Verenigd Koninkrijk.Er zijn 140 plekken vrijgemaakt in daklozencentra. Overdag is de daklozenopvang dicht, waardoor de migranten hun vertrouwde plekjes opzoeken. Bovendien blijven tientallen bedden leeg, terwijl de vrijwilligers aangeven dat er niet genoeg plekken waren voor de vele honderden migranten. Het geeft aan dat de nieuwe aanpak nog geen succes is. Migranten die de voorbije dagen opgepakt zijn, duiken na vrijlating uit een gesloten centrum voor illegalen op aan het park met een papieren bevel om het grondgebied te verlaten. ‘Het is kringetjes draaien’, stelt Kassou.

Achilleshiel

De situatie bewijst eens te meer dat illegalen de achilleshiel zijn van het migratiebeleid. N-VA-voorzitter Bart De Wever kreeg forse kritiek voor een opname waarin hij sprak over razzia’s in Antwerpen om terugkeervluchten met criminelen te vullen. Het blijkt in heel het land de praktijk dat de vreemdelingendienst DVZ nationaliteiten ‘bestelt’ om vluchten naar bepaalde bestemmingen vol te krijgen.

Ook de gesloten centra hanteren quota voor nationaliteiten en types migranten. ‘Het is zinloos straatdealers uit de Maghreblanden op te pakken als er geen plaats is’, valt te horen. ‘De plekken zijn schaars. De doorstroming in het 600-tal plaatsen ligt laag, omdat uitzetting een papierslag is door de bureaucratie in thuislanden en de migranten hun repatriëring nog kunnen vertragen met een procedureslag. Als landen al meewerken, duurt het nog maanden voor er groen licht komt. Opsluiting kan ook maar voor maximaal vijf maanden, bij echt zware gevallen tot acht maanden.’

Binnenskamers is te horen dat de ‘bestelling’ van nationaliteiten maar mondjesmaat gebeurt. ‘Het gaat vooral over illegale Pakistani, Nigeriaanse prostituees en Congolezen.’

Theo Francken (N-VA) focuste als staatssecretaris op criminelen. Hij zette 6.256 criminelen het land uit, vier keer meer dan zijn voorganger Maggie De Block (Open VLD). Ook de directe uitzetting vanuit gevangenissen ging omhoog, maar de stijging is vooral te danken aan criminelen uit EU-lidstaten, zoals Roemenië.

Speciale vluchten

Uitzetting gebeurt via speciale vluchten voor illegalen tussen lidstaten. Die zijn betaald door het Europese grensbewakingsagentschap Frontex. Een tweede optie is individueel per lijnvlucht. Drie op de vier special flights gaan van het Franse Rijsel naar Albanië. Daarnaast is één à twee keer per jaar vanuit België een vlucht naar Congo of Guinee, omdat ons land contacten met het regime heeft. België mag ook een aantal mensen op vluchten van andere lidstaten zetten, met Nigeria en Pakistan als belangrijkste bestemming.

Eén op de tien mensen die België vorig jaar op een Frontex-vlucht zette, was veroordeeld tot een gevangenisstraf van meer dan drie jaar. 60 procent had al een veroordeling of pv opgelopen. Meestal was dat voor inbreuken zoals zwartwerk of identiteitsfraude. En er zitten op de vluchten ook een pak mensen die vrijwillig terugkeren. ‘De realiteit is dat je mensen amper kan uitzetten, tenzij ze vrijwillig terugkeren’, klinkt het.